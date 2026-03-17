El Bàsquet Girona se harta y alza la voz por los apagones en Fontajau

La situación que se vive en Fontajau con el sistema eléctrico supera lo rocambolesco. El pabellón en el que los equipos masculinos y femeninos del Bàsquet Girona juegan sus partidos ha envejecido a buen ritmo, y la instalación es cómoda para presenciar el baloncesto desde cualquier lugar de la grada.

Ahora bien, Fontajau, cuya propiedad es del Ajuntament de Girona, cuenta con casi 33 años de vida. La inauguración del recinto se produjo un 4 de septiembre del 1993, y aunque parezca inverosímil, hay varios aspectos que se mantienen desde el primer día. Uno de ellos es la instalación eléctrica, qué tantos fallos viene dando esta temporada, y especialmente en estos últimos meses en los que el pabellón ha quedado en evidencia. En los compases finales del Spar Girona - Casademont Zaragoza de Liga Femenina Endesa, un apagón obligó a detener el partido cuando ambos equipos se disputaban la victoria en un partido igualadísimo.

Unos microcortes de luz que no cesan

En cuanto al equipo masculino, dirigido por Moncho Fernández, en el calentamiento del derbi ante el Barça y durante el partido liguero ante Breogán, de nuevo apagones y un amplio tiempo de espera antes de poder reanudar el encuentro. Y por último, la bochornosa imagen de este pasado domingo, también en duelo ACB contra Morabanc Andorra y un triple apagón que acabó por colmar la paciencia de la afición gerundense.

La luz falló hasta en tres ocasiones durante el Bàsquet Girona - Morabanc Andorra disputado en Fontajau / EFE

El 'drama' ante el Morabanc Andorra

La instalación envejece y sufre cada vez más microcortes. Estos problemas con la luz hacen que, una vez que salta, el foco se debe enfriar hasta poderse encender de nuevo, y para ello, deben pasar entre 20 y 25 minutos. SPORT pudo saber que el domingo pasado, desde las siete de la mañana hasta las nueve y media, mientras se preparaba el pabellón para el partido ante los andorranos, ya se produjeron tres microcortes. El club comunicó la incidencia al Ayuntamiento, que quiso mandar unos generadores para tratar de subsanar el problema. Para montarlo, se necesitaba una media hora de trabajo, y pese a que estaba previsto que estos grupos electrógenos llegasen en torno a las 10:30h, no lo hicieron hasta las 12h, momento en el que arrancaba el partido.

La ACB decidió no retrasar el inicio del encuentro y arriesgar. Y tal y como ocurrió ya en el primer cuarto, la instalación 'petó'. Además, se vivió un pequeño momento de tensión cuando personal de seguridad, por órdenes de los Mossos, retiró una pancarta al grupo de animación 'Engaviats' reclamando una iluminación digna para el pabellón. Marc Gasol bajó a hablar con los aficionados para saber qué había ocurrido, pero dicha pancarta se retiró porque excedía las medidas legales para estar dentro del recinto, además de que el material era inflamable.

El compromiso del Ajuntament de Girona

El Ajuntament de Girona, a través de su alcalde, Lluc Salellas, compartió un comunicado en el que informó que, debido al fuerte viento que se produjo durante la mañana de manera inesperada, se produjeron cortes de luz en varias zonas de la ciudad, entre ellas, en Fontajau. El alcalde también informó que se está ultimando la compra de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para resolver las incidencias que se vienen viviendo en el pabellón, y hasta que no se disponga de él, se instalará un grupo electrógeno que alimente de forma autónoma el pabellón para no depender de la red general.

Bàsquet Girona pide el compromiso de la clase política

En el Bàsquet Girona, hartos de la situación, también publicaron una nota de prensa, primero, para disculparse con su afición por las molestias ocasionadas, y reclamando una inversión para Fontajau para adecuarla al nivel de la competición actual. No hay que olvidar que, más allá de partidos de la Liga Endesa y de la Liga Femenina Endesa, el pabellón gerundense vive también partidos de Euroliga femenina. El club pidió al Ajuntament el compromiso de llevar a cabo una inversión que permita, como mínimo, terminar con los problemas de los cortes de luz. SPORT pudo saber que la renovación del sistema de iluminación de Fontajau supondría un coste de unos 250.000 euros.

Girona merece un pabellón digno

Girona cuenta con un fútbol y un baloncesto de élite que muy pocas ciudades de nuestro territorio pueden presumir. Territorio Champions la pasada campaña, y con un baloncesto que sigue subiendo su nivel temporada tras temporada, ahora toca que el Ayuntamiento (gobierno y oposición), de una vez por todas, apueste por un Bàsquet Girona que es uno de los motivos de orgullo de la sociedad gerundense, y renueve una instalación que no solo deja en evidencia la imagen del club, sino también la de la ciudad.