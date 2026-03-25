Willy Hernangómez, pitado en el Palau por la afición del Barça: "El público es soberano"

El Barça estiró su buen momento en la Euroliga tras superar a Anadolu Efes por 78-71 en la primera de las dos 'finales' europeas que afronta el equipo azulgrana esta semana. Es el segundo triunfo seguido en Europa tras la importante victoria del pasado jueves en el Roig Arena ante Valencia Basket por 62-66.

Fue un encuentro luchado y competido en el que el conjunto de Pablo Laso plantó cara hasta el final, obligando al Barça a tener que ganar el partido en varias ocasiones ante la incapacidad de los azulgranas de romper el choque. Xavi Pascual y sus jugadores cerraron al alza la primera mitad (42-30), y se rehicieron de un buen arranque de Anadolu Efes en el tercer cuarto para coger una ventaja de 13 tantos, tras un triple de Jan Vesely (51-38).

Tres minutos que desesperaron a Pascual y al Palau

Pocos minutos después, Willy Hernangómez, que había sumado cuatro puntos en la primera mitad, dio relevo al pívot checo. Faltaban tres minutos y 49 segundos para llegar al final del periodo. La entrada a cancha del '14' azulgrana no resultó efectiva, con poca participación en ataque, no ajustando de manera correcta el rebote defensiva y sumando una pérdida de balón que hizo que Pascual volviese a reclamar a Vesely tres minutos después de haberlo oxigenado.

Xavi Pascual, en el partido ante Anadolu Efes / Valentí Enrich

En el momento en el que Willy se marchó al banquillo, el pívot del Barça se llevó una pitada mayoritaria por parte de la afición azulgrana, desesperada por el rendimiento de uno de los referentes del equipo. En los compases finales del tercer cuarto, ya sin él en pista, Ercan Osmani siguió castigando al juego interior azulgrana hasta colocar el 57-54 con el que se entró al último asalto.

Sin minutos en el último cuarto

Un cuarto final que Hernangómez vio íntegramente desde el banquillo. En total fueron nueve minutos y 39 segundos en cancha en los que sumó cuatro puntos, dos rebotes y dos pérdidas para cuatro créditos de valoración. En el apartado estadístico del +/-, tan solo Juani Marcos, con un -6, empeoró el -4 de Willy.

Willy Hernangómez, ante Anadolu Efes / Valentí Enrich

Tras el partido, a Pascual le preguntaron sobre los pitos del Palau hacia el jugador, pero el técnico del Barça defendió la libre expresión de la afición que estuvo presente en el partido.

Las palabras de Pascual sobre la pitada a Willy

"No puedo entrar a valorar ninguna de las reacciones del Palau. El Palau es soberano y todo el mundo es libre de expresar su opinión. Nosotros no entramos en todo esto, intentamos ayudar a todos los jugadores a competir bien y así seguirá siendo. Todo el mundo debe dar un paso al frente y los jugadores deben apretar dientes y hacerlo mejor. El Palau decide lo que quiera y 'chapeau' porque debe estar siempre haciendo lo que crea conveniente. Nosotros estamos muy a gusto en el Palau y el viernes les necesitamos fuertes y juntos porque nos ayuda muchísimo", compartió el técnico catalán con los medios de comunicación.

Últimos meses para olvidar

Los números en los últimos dos meses son demoledores. En ataque, Hernangómez anotó 13 puntos en el partido en el Palau ante Bàsquet Girona. En el resto de partidos, el '14' azulgrana no ha sido capaz de llegar a la decena de puntos. Su última actuación en la Euroliga por encima de los 10 tantos fue el 9 de enero (16) ante el Partizán de Joan Peñarroya. Eso sí, hay que tener en cuenta que el jugador ha evitado la plaga de lesiones que, una campaña más, ha afectado a la plantilla azulgrana, y ha estado disponible en todos los partidos desde que arrancó el curso tanto para Joan Peñarroya como para Xavi Pascual.