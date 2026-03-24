Así está la clasificación de la Euroliga: el Barça respira y mira a los playoffs

El Barça respira un poco más aliviado en Euroliga después de ganar en el Palau Blaugrana a Anadolu Efes. A pesar de no ofrecer una imagen realmente convincente, el equipo de Xavi Pascual cumple con sus deberes y se ve favorecido en la clasificación gracias a la derrota de Dubai Basketball, undécimo clasificado en la tabla.

Y es que a la espera de lo que pueda hacer Estrella Roja este miércoles en su partido contra un eliminado Baskonia, el Barça es noveno clasificado con 19 victorias de 33 partidos. Los azulgranas empatan a triunfos con Panathinaikos, Monaco y Zalgiris Kaunas, que ocupa la sexta posición que es la última que da acceso directo a los cuartos de final de la Euroliga. El gran debe del equipo de Xavi Pascual es la diferencia anotadora, de lejos la peor de los cuatro equipos empatados a 19 triunfos y que lo hunde por ahora hasta la novena plaza.

Joel Parra y Kevin Punter, durante el Barça - Efes / Valentí Enrich

La noticia positiva fue la derrota de Dubai Basketball, undécimo clasificado. Se quedan con 17 victorias, dos menos que el FC Barcelona que tiene ahora cierto margen para acceder a los play-in sin sobresaltos. Cabe recordar que los seis primeros clasificados pasan directamente a cuartos de final y del séptimo al décimo disputarán las dos eliminatorias de play-in donde se otorgarán dos billetes para la siguiente ronda.

El Real Madrid, que cumplió con su parte contra Hapoel Tel Aviv, se destaca como tercero clasificado y pone rumbo a los cuartos de manera directa. Jornada positiva también para Valencia Basket, que ganó contra el líder Olympiakos y se pone cuarto con 21 victorias a dos del grupo de cuatro -o cinco, depende del resultado de Estrella Roja- equipos con 19 triunfos.

La clasificación de la Euroliga durante la Jornada 33

Una vez termine cada jornada, puedes consultar en SPORT la clasificación de la Euroliga con los resultados de los principales aspirantes al título, además de los españoles mejor clasificados como el FC Barcelona o el Real Madrid.