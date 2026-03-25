Pablo Laso y la gran diferencia entre el Madrid y el Barça de basket: "No diría que es abismal, pero..."

El Barça consiguió una victoria de gran importancia ante Anadolu Efes en Euroliga. Sin mucho brillo, y sufriendo en algunos tramos, pero se logró el objetivo. El equipo de Pablo Laso está realizando una temporada muy discreta y ya ni siquiera tiene opciones de llegar a los puestos de play-in. Tras el partido, el técnico de los turcos valoró el partido y a su rival.

"Fiché pensando que recuperaría jugadores y ha sido al revés: hemos ido perdiendo más. Te queda el mal sabor de boca de sentir que podías haber ganado más partidos, de que has competido pero no has sido capaz de cerrar las victorias", comentó. Debe tenerse en cuenta que los otomanos no han contado durante gran parte del curso con Shane Larkin, su principal estrella.

Pablo Laso, entrenador del Efes / Twitter: @AnadoluEfesSK

Fue entonces cuando le preguntaron por la diferencia entre Madrid y Barça. Los turcos visitarán este jueves el Movistar Arena y se enfrentarán a los dos máximos rivales en España durante la misma semana. Laso evitó hablar de una diferencia "abismal" entre los dos equipos, después de lo visto en el Clásico del pasado domingo, pero sí remarcó una de las claras diferencias.

"No creo que la diferencia se valore por un solo partido, pero sí es verdad que ahora mismo el Madrid tiene más fondo de armario que el Barcelona", soltó el técnico español. Una respuesta evidente, viendo la calidad que tiene en el banquillo Sergio Scariolo. Sin embargo, los suplentes del Barça no están aportando lo que se les espera de ellos. No son capaces de seguir el ritmo de los titulares.

Barça - Real Madrid en el Palau / Dani Barbeito

Pablo Laso reconoció haber visto el Clásico y señaló cuál fue la clave del partido: el acierto exterior de los jugadores del Madrid. Algo que ya comentaron tanto Scariolo como Pascual después del encuentro. Todo cambió en el segundo cuarto, cuando los blancos encadenaron muchos triples consecutivos y lograron un parcial de 15-36.

El Madrid, cerca de los playoffs

La realidad es que el equipo blanco lleva unas semanas intratable en todas las competiciones. Este martes volvieron a ganar en casa, como ha sucedido en todos los partidos de Euroliga excepto Panathinaikos, ante el Hapoel Tel Aviv y están muy cerca de sellar su presencia en los playoffs de la competición. En cambio, el Barça deberá firmar unas jornadas excelentes para conseguirlo.

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"No estamos bien por muchas razones: nos falta Lapro y acumulamos derrotas que nos hacen daño y nos cuesta soltarnos y estar al nivel que podemos. Ahora solo veo que hay cinco partidos y tres son en casa. Es una final el partido ante Estrella Roja. Hay equipos de la parte baja jugando muy bien y hay que ir partido a partido", aseguraba Xavi Pascual tras en el encuentro.