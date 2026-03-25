Duras críticas al Partizán de Peñarroya pese a la 'resurrección' en Euroliga: "Terrible, horrible se queda corto"

Joan Peñarroya sigue reanimando a un Partizán que parecía muerto meses atrás, pero que ahora está intentando recuperar el rumbo para intentar revalidar el título de Liga Adriática.

El equipo va ganando confianza semana tras semanas, y en Euroliga, el conjunto serbio atraviesa un buen momento de forma, con cuatro victorias en los últimos cuatro encuentros. La última anoche en Belgrado, tras derrotar por la mínima al Asvel (79-78) en un encuentro en el que Dylan Osetkovski firmó 16 puntos y cinco rebotes, bien acompañado por los 14 tantos de Carlik Jones.

A tres victorias de igualar las 16 de la temporada pasada en Euroliga

Un tiro libre del exterior de Partizán selló el 13º triunfo continental de la temporada. Desahuciados en Euroliga y sin opciones de estar en las eliminatorias previas a la Final Four, Peñarroya aspira a mejorar las 16 victorias logradas el curso pasado por Zeljko Obradovic.

En la Liga Adriática (ABA League), Peñarroya y sus jugadores se encuentran en la segunda posición de la tabla con el mismo balance de victorias y derrotas que Dubai (18-2). Quedan cuatro jornadas antes de que arranque el Playoff por el título, que prácticamente coincidirán con el final de la participación del equipo en la Euroliga, y el objetivo es volver a levantar el campeonato.

Un año muy difícil para Partizán

La temporada de Partizán está siendo muy complicada, una de las más difíciles que se recuerdan en los últimos años. La dimisión de Obradovic, la salida de jugadores como Tyrique Jones o Jabari Parker, o el mal rollo con una de las aficiones más exigentes del viejo continente vienen marcando un curso en el que el equipo se queda muy lejos de los objetivos europeos.

Jabari Parker junto a Obradovic en un partido de Euroliga / Partizan

Duras críticas pese a la buena racha

La reacción en Euroliga llega tarde, pero llega. Aunque a los medios serbios poco parece importarles esa 'resurrección' que está llevando a cabo un Peñarroya al que no le tembló el pulso en afrontar uno de los retos más difíciles de su larga trayectoria. La crónica del partido ante Asvel que se puede leer en 'Mozart Sports' es demoledora. "Los blanquinegros volvían a parecerse a sí mismos del inicio de temporada. No como un equipo de Euroliga, sino como uno semiamateur. Decir que fue horrible se queda corto. Un partido terrible, nunca jugando tan mal se ganó un partido. Se mostraron completamente descoordinados, sin energía y vigor, y el colista de la competición les puso en apuros", comentaron.

Ahora, Peñarroya intentará hacerle algún favor al Barça en estas últimas jornadas de Euroliga. Se miden a Valencia Basket, Estrella Roja y Zalgiris Kaunas, rivales directos de los azulgranas en la lucha por estar en Playoff.

Xavi Pascual y Joan Peñarroya / GORKA URRESOLA

Nombres ilusionantes para el futuro

Con contrato hasta 2027, Peñarroya aspira a dirigir la próxima temporada una plantilla en la que Partizán pretende juntar nombres históricos del equipo. Joffrey Lauvergne, Aleksa Avramovic, Alen Smailagic, Bogdan Bogdanovic o el azulgrana Jan Vesely son alguno de los objetivos que tiene sobre la mesa el club serbio.