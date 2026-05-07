Sorpresa en la ACB: ningún jugador del Barça de basket está nominado al MVP

Queda poco para el final de la temporada de Liga Endesa y llega la hora de buscar al MVP de esta edición. La competición nacional anunció los 20 candidatos a hacerse con el galardón y ha sorprendido la ausencia de jugadores de un equipo: el Barça de basket. A pesar de estar en la cuarta posición, ningún miembro de la plantilla culé ha sido nominado. Ni Clyburn, ni Punter, ni Shengelia.

Teniendo en cuenta que hay tantos nombres en la lista, sorprende que ninguno sea del Barça. Sin embargo, analizando las estadísticas de la temporada regular, quizá no sea tan descabellada esta decisión. Por ejemplo, el primer jugador del Barça de basket que aparece en el grupo de mejor valoración media es Will Clyburn en el puesto 31.

En cuanto a anotación, Kevin Punter es el hombre que lidera al club azulgrana en Liga Endesa, con una media de 12,7 puntos por partido. Cuando se realiza la comparación con toda la liga, el estadounidense se sitúa como el vigesimosegundo máximo anotador. Tampoco entraría en un grupo selecto de 20 si solo tuvieran en cuenta esta faceta del juego.

Will Clyburn, nominado a Mejor Quinteto / VALENTÍ ENRICH

Y si vamos a los rebotes, más de lo mismo. El primer nombre que aparece del Barça es Joel Parra en la vigesimoséptima posición (4,6 por encuentro). Cinco jugadores de la liga están empatados en esta faceta en lo más alto de la lista: Ethan Happ, Edy Tavares, Tryggvi Hilanson, Bojan Dubljevic y Tyson Pérez. Todos con una media de 6,4 rebotes por partido.

El conjunto de Xavi Pascual sí estará representado entre los nominados a Mejor Quinteto. Will Clyburn forma parte. En este caso, hay un total de 30 nombres que luchan por estar entre los cinco seleccionados. En cuanto a rendimiento, Clyburn ha sido quizás el jugador más regular y decisivo en Liga Endesa, liderando a su equipo en más de un triunfo.

Candidatos al MVP de Liga Endesa Ante Tomic (Asisa Joventut) Cameron Hunt (Asisa Joventut) David DeJulius (UCAM Murcia) Devin Robinson (Casademont Zaragoza) Edy Tavares (Real Madrid) Ethan Happ (Recoletas Salud San Pablo Burgos) Gio Shermadini (La Laguna Tenerife) Gonzalo Corbalán (Recoletas Salud San Pablo Burgos) Jaime Pradilla (Valencia Basket) James Batemon(Hiopos Lleida) Jean Montero (Valencia Basket) Luka Bozic (Coviran Granada) Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife) Mario Hezonja (Real Madrid) Melwin Pantzar (Surne Bilbao) Ricky Rubio (Asisa Joventut) Santi Yusta (Casademont Zaragoza) Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia) Trent Forrest (Kosner Baskonia) Tryggvi Hlinason (Surne Bilbao)

El premio al MVP de la Liga Endesa se elige por parte de cuatro colectivos: aficionados (votación popular), entrenadores, jugadores y medios de comunicación. Los capitanes de los 18 clubes de la liga y entrenadores eligen a sus tres mejores jugadores, otorgando 1, 2 y 3 puntos. La prensa tendrá un jurado de 51 periodistas, cuyas votaciones individuales contarán 1, 0,7 y 0,3 puntos. Finalmente, los jugadores recibirán como puntos su porcentaje de votos en la votación popular; por ejemplo, un 32% equivale a 32 puntos.

En el caso del Quinteto Ideal, los capitanes y entrenadores elegirán su quinteto y cada voto supondrá tres puntos. Lo mismo con los periodistas, aunque el voto contabilizará como un punto. En cuanto a la votación popular, se seguirá el mismo modelo que con el MVP.