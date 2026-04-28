La ambiciosa hoja de ruta del Barça tras la eliminación en la Euroliga

El Barça vive una de las semanas más amargas de la temporada. Con la prematura eliminación en la Euroliga, el equipo azulgrana tendrá que seguir por televisión el playoff de la competición europea. Cuatro eliminatorias en las que se decidirán, a partir de esta tarde, los cuatro equipos que lucharán en Atenas a finales de mayo por alzarse con la gloria continental.

La Euroliga ya es asunto pasado para el Barça, y ahora, Xavi Pascual y sus jugadores lo fían todo a una Liga Endesa que se encara con ambición y obligación: es la última oportunidad para no cerrar el curso en blanco y acumular tres temporadas sin tocar metal.

Pasan página ante Baskonia

La victoria del pasado domingo en Vitoria ante Baskonia (92-95) fue de aquellos triunfos que cuentan doble. Fue una alegría en una de las pistas más exigentes de la Liga Endesa ante un rival al que el Barça ya ha superado en la tabla clasificatoria arrebatándole la cuarta posición más el average. Más allá de lo deportivo y tan solo 36 horas después de la dolorosa eliminación europea, el partido ante el cuadro de Paolo Galbiati sirvió para demostrar que el equipo se ha rehecho del duro golpe con cierta celeridad.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Lo cierto es que en estas semanas que vienen por delante, el Barça va a poder recuperar piernas, a diferencia de sus dos grandes rivales en la lucha por el título liguero como son Real Madrid y Valencia Basket. Los blancos ya tienen virtualmente asegurada la primera plaza, ya que son líderes destacados con un balance de 25 victorias y tan solo tres derrotas. Son cuatro partidos más el average de ventaja respecto al cuadro taronja, segundo clasificado con 21 triunfos y siete tropiezos al igual que UCAM Murcia (3º).

Real Madrid y Valencia Basket, con la cabeza en la Euroliga

Los de Sergio Scariolo se podrán vaciar en su eliminatoria de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv y 'abandonar' un par de semanas la ACB. Por su parte, el cuadro de Pedro Martínez afronta un exigente cruce de cuartos de final ante el Panathinaikos, pero no pueden perder de vista a sus perseguidores en la Liga Endesa. Y ahí entra en acción el Barça.

Pedro Martínez, dando instrucciones a sus jugadores durante un partido / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

El calendario del Barça hasta el final de la fase regular ACB

Los de Pascual tienen seis partidos por delante, en un calendario bastante favorable hasta el inicio del Playoff de la ACB. Cuatro partidos ante equipos que pelean el descenso como son Gran Canaria, San Pablo Burgos, Granada y Morabanc Andorra. Una salida siempre exigente como es la del Santiago Martín y la visita a La Laguna Tenerife. Y un 'puerto' fuera de categoría ante Valencia Basket, previsto para el 23 de mayo que se debería reprogramar en caso de que los taronja se clasificasen para la final a cuatro.

Tomas Satoransky y Will Clyburn, en un partido del Barça / Dani Barbeito

Si el conjunto azulgrana es capaz de lograr cinco triunfos, o incluso el pleno, no es descartable que pueda ascender a la segunda o tercera posición. Murcia tiene partidos exigentes ante Real Madrid, Baskonia o Unicaja, mientras que el Valencia, más allá del encuentro ante el Barça, también se mide a Baskonia o a un Bilbao Basket que busca el billete para el Playoff.

A dos victorias de igualar las 21 de la temporada pasada

El Barça se encuentra con 19 victorias y está a dos de igualar las 21 de la temporada pasada, registros que le hicieron terminar en la quinta posición y no contar con ventaja de campo en la eliminatoria de cuartos en la que perdieron ante Unicaja. Pascual y sus jugadores aspiran a llegar hasta las 25, números que logró la anterior campaña Valencia Basket (2º) y La Laguna Tenerife (3º). Ese es el gran objetivo del Barça este próximo mes, más allá de ir recuperando piernas y llegar en las mejores condiciones posibles a la lucha por el título liguero.