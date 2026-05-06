El Barça tiene en su radar a David DeJulius como posible fichaje para la próxima temporada

El Barça sigue trabajando a destajo para cerrar lo antes posible la plantilla de la próxima temporada. El roster azulgrana vivirá un significativo número de cambios, ya que siete jugadores (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall) terminan contrato a finales de la presente campaña, y la apuesta del club es una reconstrucción prácticamente total.

En cuanto a la dirección de juego, 'Sato' y 'Lapro' terminan su vinculación azulgrana a finales de junio, y por el momento, no hay propuesta de renovación por parte del Barça. De cara a la temporada que viene, Juani Marcos y Juan Núñez tienen contrato, y el club azulgrana trabaja en la llegada de un Mike James que es petición expresa de un Xavi Pascual cuyo futuro podría estar en Dubai si decide poner punto final a su segunda etapa al frente del Barça.

Mike James, ante Juani Marcos en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

La llegada del talentoso, pero díscolo jugador estadounidense le serviría al club para reforzar la confianza con su entrenador. James y Pascual guardan un gran recuerdo de cuando coincidieron en el Panathinaikos hace casi una década, y poco peso parecen tener esos asuntos extradeportivos protagonizados por el jugador recientemente. De hecho, esta temporada, James ha sido, hasta el momento, protagonista de un polémico 'triplete': empujón a su compañero Elie Okobo durante un partido, sanción de tres partidos en Francia tras encararse con los árbitros y otra multa de la Euroliga tras su espectáculo en el segundo partido del Playoff ante Olympiacos, en el que también fue expulsado.

DeJulius, en la agenda del Barça

Más allá de ese interés en Mike James, el Barça debe reforzar la posición de '1' ante las previsibles salidas. Y uno de los nombres que se encuentra en el radar del conjunto azulgrana es el de David DeJulius, base de UCAM Murcia y una de las grandes revelaciones de la temporada en Liga Endesa.

David DeJulius, en un partido contra el Barça / ACB Photo - Emilio Cobos

Ya se han producido los primeros contactos

El interés, adelantado por 'La Resistencia del Palau', fue confirmado también por SPORT. DeJulius gusta mucho a la secretaría técnica azulgrana, y en el club ya se trabaja en su posible llegada. Los primeros contactos entre Barça y el entorno del jugador ya se han llevado a cabo, y el base nacido en Detroit hace 26 años ya sabe que el club catalán le quiere.

Se trata de un '1' de un metro y 83 centímetros que, pese a su baja estatura, cuenta con un gran físico que le permite levitar por pista. Un jugador eléctrico, valiente para penetrar hacia canasta y terminar en muchas ocasiones por encima de su defensor con unas 'bombitas' patentadas en su día por Juan Carlos Navarro y que han tenido continuidad en jugadores como Darío Brizuela o Nico Laprovittola.

David DeJulius, ante Nico Laprovittola / ACB Photo - Javier Bernal

Una primera campaña en ACB estelar

DeJulius está brillando en su primera campaña en Liga Endesa, promediando 17,5 puntos y 4,4 asistencias por partido. Tan solo Tim Luwawu-Cabarrot lo supera en anotación en ACB esta campaña (18,2). Además, roza el 40% de acierto (39,4) desde el triple, teniendo también en el lanzamiento exterior una de sus principales armas. El pasado fin de semana, DeJulius firmó una enorme actuación ante el Real Madrid, y pese a que los murcianos perdieron en la prórroga (131-123), el estadounidense se fue hasta los 27 puntos, cinco rebotes, 12 asistencias y dos recuperaciones para 39 créditos de valoración. En los cuatro últimos partidos ligueros promedia 25,7 tantos por duelo.

Cuenta con pasaporte eslovaco

Además, DeJulius cuenta con pasaporte eslovaco, un factor que el Barça tiene muy en cuenta de cara a la próxima temporada y que le haría no ocupar plaza de extracomunitario. Si finalmente James acaba llegando al Barça, él y Will Clyburn serían los 'extras' a la espera de que Moses Wright juegue con Chipre este verano y active en las competiciones ACB su pasaporte chipriota.