Oficial: El Barça pierde a Joaquim Boumtje Boumtje, otra perla de la cantera que se marcha a Estados Unidos

Nuevo 'terremoto' en el baloncesto formativo del Barça. Tras confirmarse en las últimas horas la salida del joven Sayon Keita rumbo hacia la Universidad de Carolina del Norte, la cantera azulgrana perderá a otra de sus grandes perlas, que también pondrá rumbo hacia la NCAA.

Se trata de Joaquim Boumtje Boumtje, un ala-pívot nacido en Estados Unidos el 30 de mayo de 2009 y que la temporada que viene abandonará la disciplina azulgrana para dar el salto al baloncesto universitario estadounidense.

Boumtje Boumtje jugará en Duke

'Jojo' jugará en la Universidad de Duke, tal y como han anunciado jugador y 'college' a través de sus redes sociales.

A un mes de cumplir 17 años, Boumtje Boumtje es uno de los interiores más prometedores de su año y un prospecto a seguir muy de cerca.

No ha debutado con el primer equipo

El ala-pívot azulgrana todavía no ha debutado con el primer equipo, ya que al tratarse de un jugador estadounidense, ocupa plaza de extracomunitario en las competiciones ACB. En la Liga Endesa, Xavi Pascual ya hace un descarte entre Will Clyburn, Miles Norris y Myles Cale, para completar las convocatorias.

Joaquim Boumtje Boumtje está brillando en Bolonia con la camiseta del Barça / Euroleague

Uno de los azulgranas más destacados en la Liga U

Boumtje Boumtje es un habitual en el Barça Atlètic, con el que juega la Liga U. El interior ha sido uno de los azulgranas más destacados en la competición, promediando 15,8 puntos y 6,2 rebotes por encuentro.

'Jojo' se encuentra actualmente con el equipo junior disputando los Campeonatos de España de la categoría. En los cinco partidos que ha disputado hasta la fecha, el jugador ha promediado 14 puntos y 10,4 rebotes por partido, siendo uno de los interiores más destacados del torneo.

Boumtje Boumtje celebra una acción con rabia en el duelo ante el Madrid de la Liga U22 / FCB

Boumtje Boumtje cambiará la cantera del Barça por una Universidad de Duke en la que se reencontrará con Dame Sarr, otro joven talento formado en el club catalán, y que esta temporada ya ha sido un jugador destacado en los 'Blue Devils'.