Así queda la clasificación de la Euroliga tras las victorias de Barça, Madrid, y Baskonia y la derrota de Valencia

La Euroliga se adentra en la recta final de la fase regular. Tras la disputa de la 34ª jornada, ya solo quedan cuatro partidos en los que se decidirán qué equipos disputan el Playoff y cuáles tienen que afrontar el Play-In para lograr el billete para las eliminatorias previas a la gran Final Four.

El Barça se llevó un triunfo épico ante Estrella Roja. Los de Xavi Pascual se impusieron por 92-88 en un encuentro que se decidió en la prórroga. Will Clyburn fue el máximo anotador azulgrana con 18 puntos, mientras que Tomas Satoransky firmó una actuación estelar con 12 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

Xavi Pascual, entrenador del Barça de basket / Enric Fontcuberta

Derrota taronja ante Peñarroya

Valencia Basket no pudo volver con la victoria de su visita a Belgrado, y los de Pedro Martínez cayeron ante el Partizán de Joan Peñarroya por 110-104 en un duelo que se decidió en la segunda prórroga. Sterling Brown firmó 31 puntos para el cuadro serbio.

Gran triunfo de Baskonia en el Buesa

Kosner Baskonia se apuntó una de las grandes sorpresas de la jornada. Los de Paolo Galbiati derrotaron al Hapoel Tel Aviv por un contundente 118-109 en un encuentro disputado a puerta cerrada en el Buesa Arena por motivos de seguridad.

El Madrid sigue intratable en el Palacio

Por su parte, el Real Madrid cumplió y se consolidó una semana más como el mejor local de la competición. Los de Sergio Scariolo se impusieron en casa al Anadolu Efes por 82-71 en un encuentro en el que Trey Lyles fue el máximo anotador de los blancos con 14 puntos.

Edy Tavares y Vinvent Poirier, en el Real Madrid - Anadolu Efes de Euroliga / AFP vía Europa Press

Una jornada en la que Zalgiris sorprendió a domicilio al líder, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius al que derrotaron por 82-92, mientras que Panathinaikos logró un importante triunfo por 107-97 contra un Mónaco que es un rival directo en esa lucha por acabar en posiciones de Playoff.