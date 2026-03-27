El nuevo destino de Roger Grimau como entrenador: "Su amplia experiencia aportará mucho"

Roger Grimau inicia una nueva etapa como entrenador. Tras su salida del Barça, el técnico catalán no encontró la continuidad en su siguiente equipo y está dispuesto a cambiar la cara del Bursaspor, su destino escogido. Así lo anunció el equipo turco a través de las redes sociales, en un comunicado que ensalzaba las mayores virtudes del exculé.

"Creemos que, con su conocimiento, sus cualidades de liderazgo y su amplia experiencia, aportará mucho a nuestro equipo. Le deseamos una etapa exitosa con nuestros colores verde y blanco, y le damos la bienvenida a la familia", aseguraba la nota del club. El Bursaspor es un equipo situado en la ciudad de Bursa, situada en el noroeste de Turquía.

El entrenador catalán estaba a punto de cumplir un año sin poder entrenar a un equipo, después de que fuera destituido del Dinamo de Bucarest en abril de 2025. Había firmado para tres temporadas tras abandonar el Barça, pero no llegó a cumplir ni siquiera una temporada. Cinco meses duró la estancia de Grimau en Rumanía, después de que el entrenador pidiera más fichajes.

"Fue cuestión de química. El hombre quería algo más, algo más alto, y no podíamos estar allí por ahora. Probablemente esperaba que hiciéramos inversiones enormes el año que viene. Dijimos que desconocíamos cómo estaban la economía, los presupuestos y el país, y que el presupuesto podría incluso ser menor. Tomó la decisión rápidamente. Dijo que ya lo había decidido, que lo despidiéramos y que le pagáramos el sueldo completo", aseguró el presidente, Ionut Popa.

Roger Grimau, en su etapa con el Barça / EFE

El proyecto que tiene entre manos tampoco será nada fácil para Grimau. Y es que el Bursaspor está en una situación de crisis deportiva total. Han perdido los últimos ocho partidos y están muy cerca de la zona de descenso en la liga turca. Tampoco tuvieron suerte en la Champions League, donde acabaron en derrota todos los partidos que disputaron de su grupo, en el que estaba el ASISA Joventut.

Una temporada en el Palau

Grimau siempre será recordado por su etapa como entrenador del Barça. Con él, empezó una etapa negra en cuanto a títulos en la entidad blaugrana y de la que todavía la institución no se ha recuperado. El catalán tuvo la difícil tarea de suplir a Sarunas Jasikevicius y disputó un total de 84 partidos en el banquillo culé, con un balance de 51 victorias y 33 derrotas.

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Durante la temporada de Grimau con el Barça, los blaugrana cayeron en semifinales de los playoffs de Liga Endesa contra el Real Madrid (3-0) y en Euroliga acabaron en cuarta posición, aunque Olympiacos acabó con el sueño en los cuartos de final. El Madrid también fue su verdugo en Copa y Supercopa. Nueva aventura para un Roger Grimau que hace las maletas para instalarse en Turquía.