Baloncesto
Sarunas Jasikevicius y el Fenerbahçe ponen el ojo en el madridista Trey Lyles
El canadiense termina contrato con el club blanco el próximo verano y parece no haber noticias positivas sobre una posible renovación
El Real Madrid podría ver como pierde a una de sus grandes estrellas de cara a la próxima temporada. Se trata de Trey Lyles, que termina contrato con el club blanco este próximo verano, y cuyo futuro podría estar lejos de la capital.
La primera aventura del ala-pívot canadiense en el baloncesto europeo está siendo muy positiva. Tras una larga trayectoria en la NBA con más de 650 partidos, Lyles aterrizó en el viejo continente de la mano del Real Madrid.
Grandes números en su primera temporada en Europa
Y este curso está promediando 13,2 puntos y 4,3 rebotes por partido en Euroliga, mientras que el Liga Endesa está en 10,8 tantos y 4,7 capturas.
Lyles firmó con el Real Madrid por una única temporada, y ante ese buen nivel que está demostrando, su situación contractual lo convierte en uno de los agentes libres más cotizados este próximo verano.
Jasikevicius, tras Lyles
Ante esa situación, han empezado a aparecer los primeros rumores sobre posibles destinos europeos de cara al próximo curso, y uno de los equipos en los que podría terminar Lyles es el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.
Así lo afirma el periodista Andrea Calzoni, que apunta que el canadiense está en la lista de objetivos del cuadro turco para la próxima campaña. Además, el comunicador italiano explica, a través de sus redes sociales, que no hay un avance en las conversaciones entre el jugador y su actual club, el Real Madrid.
Y ante esa situación de las negociaciones, el 'Fener' está pendiente de Lyles, que sin ninguna duda sería una pieza muy interesante para Jasikevicius de cara a la próxima temporada.
Quedará por ver como avanza la situación, pero el Real Madrid ya sabe que tendrá que hacer un esfuerzo económico considerable por Lyles si le quiere mantener la próxima temporada en el Palacio.
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