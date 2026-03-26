Barça - Estrella Roja: horario y dónde ver por TV la jornada 34 de la Euroliga

Barça y Estrella Roja se enfrentan este viernes 27 de marzo en el Palau Blaugrana en la 34ª jornada de la Euroliga. Xavi Pascual y sus jugadores afrontan una nueva 'final' en estos últimos encuentros de fase regular, en la que el equipo azulgrana aspira a terminar en posiciones de playoff y evitar tener que conseguir el billete por la vía del Play-In. El equipo catalán contará con la fuerza y el apoyo de la afición, aunque delante, el conjunto serbio promete plantar cara, ya que comparte los mismos objetivos que su contrincante. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Estrella Roja y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça quiere seguir con su buena dinámica de resultados. Los azulgranas suman dos victorias consecutivas en Euroliga que han llegado en uno de los momentos más decisivos de la campaña. La semana pasada, Pascual y sus jugadores asaltaron el Roig Arena para superar a Valencia Basket por un ajustado 62-66. Una victoria de carácter que se debía refrendar el pasado martes ante Anadolu Efes en el Palau. Y así fue.

El Barça, en dinámica positiva en Euroliga

El Barça se apuntó la 19ª alegría de la temporada en Euroliga tras derrotar a los turcos por 78-71 en un encuentro en el que brilló Will Clyburn. El alero estadounidense se fue hasta los 21 puntos, con un inmaculado 11 de 11 desde la línea de personal que sirvió para sellar el triunfo. Además, Tornike Shengelia coqueteó con las dobles figuras gracias a sus 14 puntos y ocho rebotes.

Will Clyburn brilló en la victoria del Barça ante el Anadolu Efes / Valentí Enrich

Clyburn promedia 13,3 puntos por partido en Euroliga, mientras que el 'Toko' está en 13,2. El líder anotador del Barça en Europa es Kevin Punter, que registra 15 tantos por duelo y que es el 13º máximo anotador de la competición.

Igualados a victorias y derrotas con Estrella Roja

El Barça llega a la cita en la décima posición en la tabla clasificatoria con un balance de 19 triunfos y 14 derrotas. Mismos números que un Estrella Roja que aterriza en el Palau en la novena plaza, después de haberle aguantado el pulso al conjunto azulgrana y haberse apuntado la victoria en la pasada jornada.

Estrella Roja se llevó la victoria ante Baskonia en la prórroga / EFE

Los de Sasa Obradovic asaltaron el Buesa Arena para superar a Kosner Baskonia por 100-108 en un encuentro que se decantó en la prórroga. Chima Moneke fue el máximo anotador del cuadro de Belgrado con 22 puntos.

Las grandes referencias de los serbios

El Barça no deberá perder de vista a Jordan Nwora y a Jared Butler, que con 17,2 puntos y 13,8, respectivamente, son los máximos anotadores de Estrella Roja en la Euroliga. Mención especial al primero, el alero estadounidense que es el sexto mejor anotador de la competición.

En el partido de la primera vuelta, el Barça apagó el 'Infierno serbio' tras imponerse en el Belgrado Arena por 79-89 en un encuentro en el que Clyburn se fue hasta los 22 tantos.

¿A qué hora juega el Barça - Estrella Roja de Euroliga?

El partido entre Barça y Estrella Roja, correspondiente a la 34ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Palau Blaugrana este viernes 27 de marzo a partir de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Estrella Roja correspondiente a la 34ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.