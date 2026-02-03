Jasikevicius: "Nunca olvidaré lo vivido en el Palau"

Sarunas Jasikevicius fue autocrítico tras la victoria del Fenerbahçe ante el Barça en el Palau Blaugrana (78-82). El técnico lituano valoró el triunfo, pero fue muy crítico con el rendimiento de su equipo, especialmente por la pérdida de intensidad y concentración en varios tramos del partido.

“Si bajas la intensidad, el baloncesto cambia”, afirmó Jasikevicius, citando una reflexión habitual de Svetislav Pesic. “Hemos bajado la intensidad y ellos lo han aprovechado. Perdimos la concentración y el Barça nos pasó por encima en el último cuarto”, explicó, pese a que su equipo acabó llevándose el partido.

El entrenador del Fenerbahçe insistió en que el resultado no debe ocultar los problemas mostrados sobre la pista y restó importancia a la clasificación actual en la Euroliga. “Esto es Euroliga, cada año es una locura. Una victoria o una derrota te hacen subir o bajar varios puestos. Ahora somos primeros, pero no es importante en absoluto”, señaló.

"No estamos tan bien"

Jasikevicius subrayó algunos datos que, a su juicio, reflejan que el partido pudo haberse complicado mucho más. “Ellos hicieron 20 tiros más. Tuvimos buenos tiros que no metimos: Clyburn hizo 0/4 bastante solo, Brizuela falló tiros liberados. Además, ellos capturaron 15 rebotes de ataque y nosotros solo seis. No hay que pensar que estamos muy bien”, avisó.

El técnico también quiso dejar claro que el equipo mantiene la misma mentalidad que la temporada pasada, aunque reconoció que aún están lejos de su mejor versión. “Estamos mejorando, esa es la cuestión. Lo estamos haciendo, pero no es suficiente”.

Cuestionado por la posible licencia A del Fenerbahçe en Euroliga, Jasikevicius evitó entrar en el debate. “No es cosa mía, ni lo pregunto. Yo trabajaré donde me digan. Acabo de renovar y, si tenemos que jugar en Australia, iré. No es mi tema”.

Palabras de cariño a su antigua afición

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para el Palau Blaugrana. “Nunca me puedo quejar del Palau. Estoy haciendo mi trabajo, lo mejor para el Fenerbahçe, pero mi relación con el Palau es muy difícil que cambie. Estoy eternamente agradecido por el apoyo que he tenido siempre, especialmente en los momentos difíciles. El Palau siempre me apoyó como jugador y como entrenador, y nunca olvidaré eso”.