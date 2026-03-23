El Palau, el gran aliado de Xavi Pascual en sus horas más bajas en el Barça

"Lo más positivo del partido ha sido el público, nosotros no hemos estado a la altura del partido a partir del segundo cuarto, pero el público sí". Xavi Pascual no pudo ser más claro, antes de abandonar la sala de prensa del Palau tras una nueva derrota ante el Real Madrid (76-95), sobre el apoyo, una noche más, que la afición azulgrana brindó a su equipo.

No fue una tarde fácil para la gente del Barça. La pesadilla arrancó en el segundo cuarto, con un parcial adverso de 15-36 que dejó el Clásico muy encarado para el conjunto de Sergio Scariolo. El tercer y el último periodo fueron más parejos, pero estuvo más cerca la posibilidad de que los blancos regresasen a la capital con una diferencia todavía mayor, que no una hipotética remontada azulgrana.

Darío Brizuela, en acción ante el Real Madrid / DANI BARBEITO

Futuro europeo en juego

El Barça se despidió virtualmente de optar a la primera plaza en la fase regular de la Liga Endesa. Y pese a que esta semana hay por delante dos auténticas finales de Euroliga ante Anadolu Efes y Estrella Roja, convendría no perder de vista la situación en ACB.

Las dos derrotas ligueras en Badalona y en el Clásico hacen descender al Barça hasta la quinta plaza, con un balance de 15 victorias y ocho tropiezos. Bilbao Basket, con un partido más, tan solo tiene un triunfo menos (14-10) y es el primer equipo fuera de las plazas de Playoffs. Unicaja visita el Palau el próximo domingo (19h CET).

No fue una tarde fácil para nadie en el Barça, y en especial para un Pascual que no logra dar con la tecla de la estabilidad. El equipo ha perdido 11 de los últimos 17 encuentros, y situaciones como las lesiones o el desgaste propio de la temporada no son las más favorables. Y todo ello cuando Pascual zanjó ante los medios la posibilidad de que lleguen refuerzos para el presente curso: "No habrá fichajes y tiraremos con lo que tenemos y a partir de ahora no hablaré más del tema", detalló.

Xavi Pascual, en el clásico ante el Real Madrid / Dani Barbeito

La afición respalda a Pascual

Ante este momento tan difícil que vive actualmente Pascual en su segunda etapa en el Barça, el técnico azulgrana cuenta con un gran aliado. Se trata de la afición, que pese a que no deja de encadenar decepción tras decepción en estos últimos años, confía plenamente en su entrenador.

Fue en los últimos minutos de Clásico, con el duelo ya resuelto a favor del eterno rival. En un cántico arrancado por el grupo de animación 'Dracs', el Palau coreó el nombre de Pascual. Desde la banda, el entrenador del Barça escuchó el cariño de su afición, y ante los medios, el de Gavà devolvió ese amor hacia la parroquia azulgrana.

Tanto Pascual como el vestuario confían en poderle brindar a la afición una triple alegría a su afición esta semana. El Palau será el escenario de dos encuentros que marcarán el futuro europeo del equipo, más otro partido de la más alta exigencia de Liga Endesa. No fallará la afición, como nunca lo ha hecho. Quedará por ver si tampoco lo hace el equipo.