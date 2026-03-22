El Madrid se acostumbra a profanar un Palau anestesiado

Darío Brizuela: “Las sensaciones son malas, ha sido un día de mierda y un partido muy malo” / Marc del Río

Tal y como ocurrió a mediados de enero, el Real Madrid se gustó y superó al Barça con inesperada e insultante comodidad profanando el Palau por 76-95.

Los de Sergio Scariolo sacaron el rodillo en un segundo cuarto que dejó el Clásico prácticamente visto para sentencia, con un parcial de 15-36 sustentado por un acierto espectacular, poniendo el foco en el 8/9 que consiguieron desde el triple.

Durante varios minutos, el Real Madrid se paseó alzando su ventaja por encima de los 20 puntos. Acciones acabadas con canastas espectaculares, tiros liberados y muchísimo desacierto en el ataque azulgrana.

Dio la sensación de que el Madrid, en una buena versión, tampoco exhibió todo su potencial, aunque los de Scariolo no levantaron el pie del acelerador, de ahí que pudiesen mantener esa cómoda y merecida renta.

El público azulgrana presenció en primera persona una nueva derrota ante el eterno rival. Ya van cuatro seguidas en casa, y en los últimos 12 clásicos, el balance es de 11 derrotas y una única alegría.

Xavi Pascual elogió el apoyo de la afición, y no es para menos. En estos casi tres años cargados de tantas y tantas decepciones, sorprende la paciencia, e incluso la indiferencia de una parte de la parroquia azulgrana que, años atrás, había demostrado ser exigente con el equipo, cuando la situación era bastante mejor que la actual.

Son casi 20 años los que este articulista lleva viniendo al Palau semana tras semana. Y esa sensación de que parte de la afición está anestesiada es un hecho innegable e indiscutible. Sin ir más lejos, y todavía con Joan Peñarroya en el banquillo y con Josep Cubells en el palco, hubo una pitada que prácticamente fue definitiva para 'decapitar' al técnico egarense.

La afición volverá a estar una vez más al lado del equipo en el doble compromiso de Euroliga de estos próximos días ante Anadolu Efes y Estrella Roja. El futuro en Europa está en juego, y ojalá, el equipo pueda quitarse de encima estas malas sensaciones que le acompañan estos últimos meses y pueda recuperar la dinámica positiva de una vez por todas.