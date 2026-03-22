Xavi Pascual cierra la puerta a los fichajes: "No pienso hablar más de esto"

Xavi Pascual atendió a los medios de comunicación después de la dura derrota en el Palau Blaugrana contra el Real Madrid. Los blancos volvieron a ser superiores y se consolidan en lo alto de la clasificación en Liga Endesa. El técnico de Gavà confirmó que "no habrá fichajes" esta temporada y que necesitan que los mejores jugadores del equipo den un paso adelante.

"Agradecer al público que ha venido al Palau y que ha intentado estirar al equipo. La clave ha sido el segundo cuarto. No hemos sido capaces de responder, hemos tenido algún tiro abierto, pero no lo hemos aprovechado. Con los triples de ellos nos hemos deshecho, sin controlar la transición defensiva, yendo al rebote donde no toca. Hemos vuelto a recaer en el bajón al vernos por detrás. No tenemos el nivel de ataque para competir contra el Madrid", inició Pascual.

"En este momento, no estamos al nivel que nos gustaría y que hemos estado en otros momentos. No acabamos de conseguirlo, llevamos una racha mala, la cambiamos un poco en Valencia, pero a la que el Madrid ha tenido el acierto nos hemos diluido una vez más. Nuestro juego ha sido demasiado directo y desacertado. Hemos fallado muchas opciones cerca de canasta. Es insuficiente cuando juegas contra equipos de este nivel", prosiguió.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / EFE

El entrenador blaugrana se centró en todo lo que viene de Euroliga. "Tenemos 48 horas para recuperarnos. Considero que estos dos partidos en casa son los más importantes del momento. Es una semana muy importante. Acabamos una ganando en Valencia y perdiendo en Madrid. Hemos de pasar página y no mirar tanto el marcador. Hemos de relativizar y poner atención en el martes".

"Es complicado levantar al equipo. Hemos de mejorar individualmente, tenemos jugadores que no acabamos de encontrarlos ahora. Somos un equipo que cuando coinciden varios jugadores por debajo, no encontramos a otros que les tomen el relevo. Vamos a ver si les conseguimos preparar bien para Efes. Tenemos que hacer un esfuerzo todos. Llevamos una racha muy mala de acierto. No vemos la manera de cambiarlo. Han jugado mejor que nosotros y nada más. Hay que preparase para el martes"

Sergio Scariolo, durante el Clásico / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Por último, no entró a valorar los posibles fichajes de la próxima temporada. "Vuelvo a agradecer el público y es libre de expresar lo que quiera. En cuanto a fichajes, no habrá fichajes y tiraremos con lo que tenemos y a partir de ahora no hablaré más del tema. Todos estos días no paran de salir nombres y tenemos que centrarnos en esta temporada", cerró, no sin antes comentar que "es una situación muy nueva para mí, nunca la he vivido. Lo más positivo del partido ha sido el público, nosotros no hemos estado a la altura de él".

Palabras de Scariolo

Sergio Scariolo también valoró el partido en rueda de prensa: "Satisfacción por haber jugado un partido muy completo. El partido defensivo ha sido bueno, y la defensa ha alimentado al ataque. Están dos equipos en la cancha y el rendimiento de uno depende del rendimiento del otro. La defensa les ha limitado bastante a ellos y hemos tenido un acierto que quitaba incluso la esperanza al rival. Ha estado igualado el principio, luego no ha sido así, pero el siguiente seguro que lo será más"

"Hay que tener humildad y relativizar. Eso sí, ha sido un partido muy bueno. Nos alejamos del Barça en la clasificación y nos afianzamos en la primera plaza. Seguimos mejorando nuestro baloncesto e incorporando jugadores. Eso creo que es lo importante. Golpes encima de la mesa hay que darlos al final. Para la afición es una victoria especial, pero nosotros somos profesionales, y honestamente sería bastante ingenuo si pensara que con la experiencia que tiene el Barça, esta derrota tuviera más efecto".