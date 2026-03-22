El Madrid saca los colores a un triste Barça en el Palau

El Real Madrid se impuso en el último Clásico (76-95) de la temporada regular a un Barça inferior en todo. Sobre todo en el acierto, y es que los de Scariolo estuvieron muy inspirados desde la línea de tres. El conjunto blanco demostró en el Palau Blaugrana que a día de hoy es un equipo más hecho que el cuadro azulgrana, cuyos jugadores estuvieron por debajo del nivel esperado.

Barça - Real Madrid (baloncesto, Liga Endesa), 22/03/2026 LIGA ENDESA FCB 76 95 RMA Alineaciones BARÇA, 76 (18+15+20+23): Satoransky (5), Punter (9), Clyburn (14), Parra (11), Vesely (15) -cinco inicial-; Marcos (3), Cale, Brizuela (7), Hernangómez (6), Fall (4) Shengelia (2) y Kusturica. REAL MADRID, 95 (15+36+20+24): Campazzo (15), Abalde (3), Hezonja (13), Deck (4), Tavares (5) -cinco inicial-; Lyles (11), Procida (14), Maledon (11), Garuba (6), Llull (3), Feliz (4) y Len (6).

El partido empezó igualado. El Palau apretaba en los primeros minutos y el Barça salió con ganas de plantar cara al favorito. Jan Vesely cargó en sus hombros el ataque de los de Pascual y estrenaba el marcador con un auténtico 'matazo'. La defensa culé aguantaba los intentos de los de Scariolo de entrar en la zona y se fue dominando de tres al finalizar el primer cuarto (18-15).

Tras lo visto en los primeros diez minutos, daba la sensación de que el partido iba a ser largo. El típico Clásico que se decide en los instantes finales, donde el público juega un papel decisivo. Sin embargo, el equipo de Pascual se dejó la defensa en el banquillo y acusó el gran acierto del Madrid desde el exterior. Los primeros minutos del segundo parcial dejaron en evidencia todos los problemas del Barça esta temporada.

Joel Parra, entrando a canasta / Dani Barbeito

Trey Lyles aparecía en escena y metía un triple que devolvía la igualdad en el marcador (18-18). Los ataques del Barça empezaron a ser más estáticos y no se creaban buenas acciones de tiro. No era el caso de los visitantes, que elevaron su nivel y ritmo y forzaron a Xavi Pascual a pedir el tiempo muerto. Otro triple, en esta ocasión de Procida, ponía la máxima de los blancos.

Y el festival de lanzamientos de tres no cesó. Resumiendo: en diez minutos, los blancos clavaron un espectacular 8/9 desde fuera, dejando totalmente 'groguis' a los culés. Un parcial de 4-22 desesperó tanto a los jugadores como a su entrenador. La imagen había cambiado por completo en cuestión de minutos. Un triple final de Satoransky maquilló, si es que tapó algo, un triste parcial de 15-36.

Xavi Pascual, durante el Clásico / Dani Barbeito

No hubo reacción del Barça tras el descanso. Volvió a estar a la merced del acierto de los de Scariolo, que se mantuvo alto. De nuevo, un triple sobre la bocina de Joel Parra dejó el parcial en 20-20 y un global de 53-71. De manera sorprendente, Xavi Pascual optó por meter a Kusturica en el inicio del último cuarto, pensando ya en los dos duelos de Euroliga de esta próxima semana.

Semana decisiva para el Barça

El Madrid nunca dio la sensación de jugar al 100% de sus capacidades, pero tampoco se dejó llevar en ningún momento. Mostró una versión sólida, constante, que fue más que suficiente para acabar ganando por una diferencia cercana a 20 puntos. Cuando quedaban cuatro minutos para que acabara el encuentro, algunos aficionados ya abandonaban sus localidades.

Tras esta victoria, el Real Madrid mantiene el espectacular balance de Liga Endesa (21-2) y parece difícil que se le escape el liderato en lo que queda de fase regular. Por el otro lado, el Barça afrontará dos partidos clave en Euroliga contra Anadolu Efes y Estrella Roja en el Palau Blaugrana. Ganar los dos partidos en casa será fundamental si quieren estar en los playoffs del siguiente mes.