Afirman que el Barça tiene fichado a Alpha Diallo: "La firma es inminente"

El Barça está muy cerca de dar uno de los grandes golpes en el mercado de la Euroliga. El conjunto azulgrana afronta un verano de cambios y de una reconstrucción considerable en su plantilla, y tras tener cerrado el fichaje de Olivier Nkamhoua (Varese) y muy encariladas las llegadas de Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano) y Mike James (Mónaco), la secretaría técnica ha movido ficha para hacerse con los servicios de uno de los jugadores más deseados en el viejo continente.

Se trata de un Alpha Diallo con el que el Barça ya tendría su fichaje cerrado, según informa el periodista Lucas Clemente. El acuerdo entre las dos partes es total y la rúbrica de la firma es inminente.

El mejor defensor del continente

El conjunto azulgrana cerraría así la llegada del alero estadounidense con nacionalidad guineana, y que esta temporada ha sido elegido mejor defensor de la Euroliga. Diallo, que el próximo mes de junio cumplirá 29 años, aterrizaría en la capital catalana en plena madurez deportiva, pero ya con un importante bagaje a sus espaldas en una competición europea en la que ya acumula 190 partidos. Este curso, el alero ha promediado 11,9 puntos, 4,4 rebotes, 1,4 asistencias, 1,4 rebotes y 0,5 tapones por encuentro. Con 500 puntos totales, Diallo ha firmado su mejor campaña anotadora en Euroliga.

La grave situación económica del Mónaco facilitaría su llegada

La llegada del alero al Barça vendría propiciada por los graves problemas económicos que atraviesa su actual club, el Mónaco. Diallo tiene contrato con el conjunto monegasco hasta 2028, pero el futuro de la entidad es incierto y se prevé una desbandada generalizada en la plantilla. De hecho, Mike James también tiene vinculación con Mónaco hasta 2027, pero declaró que este verano sería agente libre, y todos los caminos conducen hacia su llegada al Palau.

Con la continuidad de Will Clyburn en el Barça, y con un Joel Parra con contrato hasta 2028, Xavi Pascual contaría con una gran versatilidad en la posición de '3' con la más que probable llegada de Diallo. Un especialista defensivo gracias a su físico y a su gran lectura en la parte trasera de la cancha, algo que encaja a la perfección con el estilo del técnico de Gavà.

Will Clyburn y Joel Parra, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Un perfil deseado

Pascual contará con un Clyburn que seguirá garantizando puntos en sus manos, pero cuando requiera de mayor empaque en cancha, Diallo se lo podrá ofrecer sin renunciar tampoco a la anotación, tal y como se ha visto esta campaña. El alero va sobrado de intensidad en cada acción defensiva y una de sus virtudes es la alta velocidad en la que es capaz de correr la pista en transición.

Su lanzamiento exterior no es su mayor cualidad, y este curso en Euroliga ha lanzado con un 31,4% de acierto desde la línea exterior. En el tiro de dos puntos acaricia el 60% de acierto, con lanzamientos a media distancia, pero también con penetraciones aprovechando su gran físico. No es excesivamente alto (2,01m.), pero es de aquellos jugadores que con su presencia en pista permiten que el equipo gane en músculo e intimidación.

Tomas Satoransky y Alpha Diallo, en un Barça - Mónaco de Euroliga / Gorka Urresola

Situación ideal en competiciones ACB

La llegada de Diallo permitiría al Barça contar en nómina con otro jugador estadounidense, pero que no ocupa plaza de extracomunitario en las competiciones ACB gracias a su pasaporte guineano y su condición de cotonou. Clyburn y James serían los dos extracomunitarios del roster a la espera de que Wright juegue con Chipre en las próximas ventanas FIBA y active así su doble nacionalidad.