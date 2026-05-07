Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pelea Tchouaméni ValverdeSanción Valverde TchouameniBOEDónde ver Barça vs Sporting CPA qué hora juega el RayoEstrasburgo - Rayo VallecanoMbappéFinal 8 Hockey PatinesLuis EnriqueDays of Play 2026Prestaciones socialesEtapas Giro de Italia 2026Etapa 6 Vuelta a España femeninaClasificación La VueltaJódar - Borges horarioRüdigerSimeoneEspaña - Francia Europeo sub-17Final ChampionsQuinta plaza ChampionsTransvulacaniaHorarios MotoGPUFCFinal Four EuroligaHorario Barcelona - Real MadridRúa BarçaBarcelona Final Champions FemeninaZegama Aizkorri 2026Pitu AbelardoMultas tráficoMadre ValverdeManolo Lama
instagramlinkedin

El Barça de basket que viene

Marc del Rio analiza junto a Joan Fonollà el futuro del Barça de baloncesto con los nombres propios del mercado y la incógnita de Xavi Pascual

¿Cuál es el futuro del Barça? / SPORT.es

SPORT.es

SPORT.es

Los periodistas de baloncesto del Diario SPORT, Joan Fonollà y Marc Del Río, dialogan sobre la temporada del Barça en otro curso complicado para la sección azulgrana.

Los dos comunicadores hacen un repaso a la situación contractual de la plantilla, con hasta siete jugadores que terminan contrato a finales de este curso.

Además, Fonollà y Del Río ponen sobre la mesa seis nombres que suenan con fuerza para reforzar el equipo de Xavi Pascual de cara a la próxima temporada.

Noticias relacionadas

El futuro del técnico azulgrana es algo incierto, y ambos periodistas repasan también las informaciones surgidas en las últimas horas que afirman que el Dubai Basket estaría muy interesado en hacerse con los servicios del técnico del entrenador de Gavà.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL