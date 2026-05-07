El Barça de basket que viene

Los periodistas de baloncesto del Diario SPORT, Joan Fonollà y Marc Del Río, dialogan sobre la temporada del Barça en otro curso complicado para la sección azulgrana.

Los dos comunicadores hacen un repaso a la situación contractual de la plantilla, con hasta siete jugadores que terminan contrato a finales de este curso.

Además, Fonollà y Del Río ponen sobre la mesa seis nombres que suenan con fuerza para reforzar el equipo de Xavi Pascual de cara a la próxima temporada.

Noticias relacionadas

El futuro del técnico azulgrana es algo incierto, y ambos periodistas repasan también las informaciones surgidas en las últimas horas que afirman que el Dubai Basket estaría muy interesado en hacerse con los servicios del técnico del entrenador de Gavà.