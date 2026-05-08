Barça - San Pablo Burgos: horario y dónde ver por TV la jornada 30 de la Liga Endesa

Barça y San Pablo Burgos se enfrentan este sábado 9 de mayo en la 30ª jornada de la Liga Endesa. El equipo azulgrana sigue centrado en terminar de la mejor manera posible la fase regular de la ACB, y eso pasa por seguir ampliando el casillero de victorias en la competición doméstica. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra San Pablo Burgos y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Xavi Pascual y sus jugadores encaran la recta final de la Liga Endesa. Quedan cinco partidos antes del inicio del playoff por el título, y el Barça llega a la cita en cuarta posición con un balance de 20 victorias y nueve derrotas. Con un triunfo más se encuentran UCAM Murcia (3º) y Valencia Basket (2º), aunque el conjunto azulgrana tiene el average perdido ante el equipo murciano, y todavía debe jugar ante el cuadro taronja en la segunda vuelta.

Laprovittola y Clyburn, bajas confirmadas

El técnico de Gavà tiene dos bajas confirmadas para la cita. La ya conocida de Nico Laprovittola, que se recupera de la lesión en el aductor largo de su muslo derecho, y la ausencia de Will Clyburn, que sigue con el tratamiento farmacológico tras haber experimentado problemas cardíacos y que todavía estará unas semanas alejado de las pistas de juego. Kevin Punter, con 12,7 puntos, es el máximo anotador del Barça en la Liga Endesa seguido de Tornike Shengelia, con 10,2.

Kevin Punter y Raul Neto, en el Burgos - Barça de la primera vuelta / ACB Photo - Cintia Cortés

Delante, el Barça tendrá a un San Pablo Burgos que está luchando por la permanencia y por huir de los puestos de descenso a Primera FEB. El equipo de Porfi Fisac visita la capital catalana en 15ª posición, con un balance de nueve triunfos y 20 derrotas, una menos que Morabanc Andorra, penúltimo clasificado con 8-21.

El técnico del conjunto burgalés tiene las dudas de Ethan Happ, con un golpe en el pie, y de Pablo Almazán, que arrastra alguna molesta en la espalda. Luke Fischer parece baja segura por un esguince de tobillo.

Las grandes referencias de San Pablo Burgos

Gonzalo Corbalán, con 15,5 puntos de media por partido, y Jhivvan Jackson, con 14,6, son los máximos anotadores del equipo leonés en ACB. Además, el Barça se volverá a reencontrar con Raul Neto, que el curso pasado disputó algún partido bajo las órdenes de Joan Peñarroya. Este curso promedia 9,8 tantos y 3,8 asistencias por duelo.

Gonzalo Corbalán, ante el Barça / ACB Photo - Cintia Cortés

En el partido de la primera vuelta, el Barça se impuso en el Coliseum burgalés por un ajustado 79-80 gracias a una canasta de Nico Laprovittola a seis segundos para la bocina final.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE SAN PABLO BURGOS

El partido entre Barça y San Pablo Burgos de la 30ª jornada de Liga Endesa se disputa en el Palau Blaugrana este sábado 9 de mayo a partir de las 18 horas (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y San Pablo Burgos correspondiente a la trigésima jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar a través del canal DAZN Baloncesto 2 (dial 74).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.