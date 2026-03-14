Así avanza el posible fichaje de Moses Wright por el Barça

Los caminos de Moses Wright y el Barça se van acercando cada vez más a medida que van pasando las horas. El pívot estadounidense de Zalgiris Kaunas ha llamado la atención de media Europa y también de un equipo azulgrana que se prepara para un 'plan renove' en la posición de '5'.

El rendimiento de Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall en el último compromiso de Euroliga ante Hapoel Tel Aviv volvió a plasmar el que juego interior del cuadro catalán esta muy lejos del de otros candidatos al título. Dan Oturu fue una auténtica pesadilla para Xavi Pascual, y el interior del conjunto israelí se cebó con la pobre defensa de la pintura por parte de los altos azulgranas. Terminó el partido con 22 puntos y cuatro rebotes, tres de ellos ofensivos, y su relevo, Tai Odiase, dio buenos minutos de rotación aportando siete tantos. El concurso de los dos '5' de Dimitris Itoudis hizo olvidar la baja sensible del lesionado Jonathan Motley.

Dan Oturu se hinchó a canastas ante el Barça / Dani Barbeito

Entre Vesely (5), Hernangómez (4), Fall (0) y el joven Sayon Keita (0) tan solo llegaron nueve de los 75 puntos convertidos por el Barça ante el Hapoel. Con esa aportación del juego interior es imposible ir por Europa con mínimas garantías, y es evidente que Pascual necesita nuevas referencias en el '5' de cara a la próxima campaña, algo que será factible ante la finalización de contrato de los tres pívots del primer equipo.

Wright, en la agenda del Barça

Tocará buscar jugadores con músculo y centímetros, y en esas se encuentra un Barça que trabaja sin pausa para esa transformación en la posición de '5'. El mercado ofrece perfiles interesantes que terminan contrato este próximo mes de junio, y uno de los más apetecibles es el de Moses Wright. El conjunto azulgrana tiene su nombre sobre la mesa y piensa en él como una de las referencias de cara a la próxima temporada. No es la única opción, ya que en esa confección de la posición para el 26/27 se debe encontrar la versatilidad que este curso le falta al equipo.

Desde Grecia aportan la oferta azulgrana al jugador

Son semanas en las que todo el trabajo que se pueda dejar atado ahora, evitará sobrepagos quizás dentro de uno o un par de meses. Y según apunta el periodista Sotiris Vetakis, la propuesta del Barça al jugador es para los próximos dos años a razón de 1,7 millones de euros netos por curso. Actualmente, el jugador nacido en Raleigh, Carolina del Norte, percibe en Kaunas sobre un millón de euros neto. Su temporada en Euroliga está siendo sensacional, promediando 12,9 puntos y 6,1 rebotes por partido, y ya fue el 'MVP' de la jornada 28. En cuanto a capturas, tan solo los pívots Nikola Milutinov (7,3) y Edy Tavares (6,5) le superan.

El Barça se ha fijado en el jugador por sus grandes prestaciones, y porque a sus 27 años está en el mejor momento deportivo de su carrera. Pero también hay un detalle que no es menor y que no hay que perder de vista, y es que Wright cuenta con el pasaporte de Chipre, algo que no le haría ocupar plaza de extracomunitario en las competiciones de la Liga Endesa. Ya se ha visto que este curso, la situación que se vive al tener que descartar a Myles Cale o a Miles Norris para los partidos ACB no ha sido la mejor para dosificar a un equipo que ha vuelto a ser terriblemente castigado con las lesiones.

Moses Wright y Juani Marcos, en un partido de Euroliga / FCB

Su camino hasta llegar a Europa

Wright estuvo entre 2017 y 2021 en el baloncesto universitario estadounidense de la mano de Georgia Tech, y en su último año promedió 17,4 puntos y 8 rebotes por partido que no le valieron para ser seleccionado en el draft de la NBA. Pese a ello, entre ese 2021 y 2022 disputó un partido con Los Angeles Clippers y tres con los Dallas Mavericks, aunque su actividad principal estuvo en los equipos vinculados de la G-League. Desde allí dio el salto a China, más exactamente a los Zheijang Golden Bulls, y su primera aventura en el viejo continente fue en el Merkezefendi turco.

Moses Wright, con la camiseta de los Dallas Mavericks / NBA

No le fue mal, y un mes después, Olympiacos apostó por él firmándole lo que restaba de la campaña 23/24 y una más. Fue rival del Barça en el Playoff de Euroliga en la temporada que dirigió al equipo Roger Grimau, y la pasada temporada, una enfermedad respiratoria le hizo perderse la mitad del curso. Quedó libre y Zalgiris Kaunas no se lo pensó, y no hay ninguna duda de que la apuesta fue ganadora, y que su conexión con Sylvain Francisco ha sido realmente productiva. Dicho binomio se podría repetir en el Palau a partir de la próxima temporada, pero esa historia, todavía a mediados de marzo, tiene todavía varios capítulos por escribirse.