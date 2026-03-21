En Grecia apuntan a que el fichaje de Josh Nebo por el Barça está muy cerca de cerrarse

El Barça sigue moviéndose de cara al ambicioso proyecto de la próxima temporada. Son siete los jugadores que terminan contrato este verano con el club azulgrana (Tomas Satoransky, Myles Cale, Miles Norris, Nico Laprovittola, Youssoupha Fall, Willy Hernangómez y Jan Vesely), y a la incorporación prácticamente cerrada del pívot de Zalgiris, Moses Wright, el club catalán tendría muy avanzada la llegada del interior Josh Nebo, que milita actualmente en el Olimpia Milano.

Según apunta el periodista griego Sotiris Vetakis, el acuerdo entre Barça y Nebo está muy cerca, pese a que la operación todavía no está cerrada. El pívot estadounidense, que cumplirá 29 años el próximo, acaba contrato con el conjunto italiano el próximo 30 de junio y es uno de los agentes libres más cotizados del mercado de fichajes.

Tal y como ocurre con Wright, que cuenta con pasaporte de Chipre, Nebo tiene doble nacionalidad (Estados Unidos y Eslovenia), de manera que no ocuparía plaza de extracomunitario en las competiciones ACB.

Josh Nebo, en un partido ante el Barça de esta temporada / Twitter: @OlimpiaMI1936

Nebo, un pívot TOP de Euroliga

Un Nebo que esta temporada está en 11 puntos y 5,4 rebotes por partido en Euroliga, y dentro del Top 25 de jugadores más valorados de la competición, con una media de 15 créditos por encuentro.

Tras deslumbrar en el Maccabi Tel Aviv durante la temporada 23/24 con 16,7 puntos y 7,1 rebotes por partido en la Euroliga, Nebo desembarcó en tierras milanesas, donde no ha podido alargar esas grandes sensaciones que dejó con el conjunto israelí, principalmente por las lesiones. La campaña pasada tan solo pudo jugar cuatro encuentros continentales tras arrastrar problemas en el brazo derecho, mientras que en este, sufrió a principios de febrero una distensión en el isquiotibial izquierdo que le mantuvo varias semanas alejado de las pistas.

El Barça está interesado en fichar al pívot Josh Nebo, que termina contrato este verano con el Olimpia Milano / Twitter: @OlimpiaMI1936

Muchas similitudes con Moses Wright

Que el Barça tenga a Nebo como una de sus principales opciones habla del cambio que plantea Xavi Pascual con sus pívots de cara a la próxima temporada. Wright y Nebo son dos '5' que guardan muchas similitudes en pista: dos interiores con poca amenaza exterior y no muy virtuosos con su tiro, pero dos jugadores temibles en ambas pinturas de la pista, con una muy buena capacidad para hacer daño en el pick and roll, un atleticismo que les permite correr bien al contraataque, y una intimidación y una capacidad por el rebote a través de una fuerza y músculo que le viene faltando al equipo azulgrana esta temporada.

Estos rumores sobre la posible llegada de Nebo al Barça aparecen horas después de que Moses Wright rompiese su silencio tras ser vinculado al conjunto catalán de cara a la próxima temporada. Con una sonrisa en el rostro y tratando de disimular lo evidente, el pívot del Zalgiris confirmó que contaba con una oferta del Barça, pero que por el momento se centraba únicamente en su actual equipo. Un Wright que también mencionó a Nebo como uno de los posibles refuerzos del conjunto de Pascual este próximo verano, cuestionándose cómo era posible que hubiese tantos nombres sonando para el Barça.

Moses Wright y Tomas Satoransky, en el Barça - Zalgiris de Euroliga de esta temporada / FCB

Vesely, ¿al Partizán?

Tras las informaciones de la más que posible llegada de Nebo al Barça, el periodista italiano Matteo Andreani también confirmó que el acuerdo entre ambas partes está cerca, y también desveló que Vesely, que termina contrato con el club catalán a finales de temporada, cuenta con una propuesta del Partizán de Joan Peñarroya para que sea su próximo equipo y regrese al conjunto de Belgrado 15 años después de su salida.