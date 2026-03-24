Mike James ataca en redes a un aficionado del Barça: "Serías el peor GM de la historia"

Pocas horas después de que haya trascendido el posible interés del Barça en Mike James, el jugador ha roto su silencio pero no precisamente para valorar su posible llegada al club azulgrana.

El base estadounidense, que milita actualmente en el Mónaco, surge como una opción real para el Barça de cara a la próxima temporada. Los graves problemas económicos que afronta el club del Principado apuntan a una desbandada de campeonato este verano. Su gran relación con Xavi Pascual, con el que coincidió en el Panathinaikos, avala una posible llegada al Palau Blaugrana, si bien es cierto que existen varios condicionantes como su falta de pasaporte comunitario o que sus derechos en competiciones ACB pertenecen a Baskonia.

Xavi Pascual y Mike James coincidieron en el Panathinaikos / Euroleague

A nivel deportivo, la calidad que atesora Mike James en innegable. Se trata de uno de los mejores jugadores de toda la historia en el baloncesto europeo, que actualmente es el máximo anotador de todos los tiempos en Euroliga (5.795 puntos), y que esta temporada está firmando 16,7 puntos y 6,6 asistencias por encuentro en Europa, en unos números que le hacen ser el octavo máximo anotador de la Euroliga y el segundo mejor asistente.

Las dos caras de James

Ahora bien, la gran duda con James viene con sus asuntos extradeportivos y enfrentamientos con compañeros y entrenadores que no han cesado en más de una década de trayectoria en el viejo continente. Hace unas semanas, en la derrota del Mónaco ante el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, James agredió a su compañero Elie Okobo con un empujón para recriminarle su actitud en pista. Horas más tarde, y tras la trascendencia que tuvo dicho incidente, James se disculpó a través de sus redes sociales.

Y ha sido a través de las redes sociales en las que el americano ha generado un nuevo incendio. Un aficionado del Barça contrario a la posible incorporación de James ha hecho un listado con hasta 14 jugadores que él ficharía en lugar del director de juego estadounidense. Un tuit en la red social 'x' en la que no mencionaban directamente a Mike James.

El ataque en redes de James a un aficionado azulgrana

Pero el '55' de Mónaco ha entrado al trapo y no ha dudado en faltarle el respeto al hincha azulgrana. "Serías el peor GM de la historia. Me alegra que solo seas un tuitero", contestó James. Además, el jugador se dedicó a contestar más mensajes de otros usuarios que comentaron la jugada. "La lista apareció en mi muro por arte de magia. ¿Soy un imbécil por tener una opinión?", "¿Mercenario? ¿Sabes siquiera lo que eso significa?" o "Si dices que mi defensa es mala quizás no le has prestado mucha atención".

También hubo mensajes de cariño que James agradeció, además de desvelar cuáles son sus intenciones de cara al próximo curso: "Solo quiero terminar en algún lugar donde ganar sea lo más importante".

Mike James y Kevin Punter, en un Barça - Mónaco de Euroliga / EFE

Barça y James se verán las caras dentro de unas semanas

El Barça y Mike James se reencontrarán en Euroliga el próximo 10 de abril, en la penúltima jornada de la fase regular de la competición. Esta campaña, en el partido de la primera vuelta en el que el Mónaco asaltó el Palau (74-90), James se fue hasta los 19 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes.