De Sylvain Francisco a Mike James: el superproyecto que prepara el Barça de basket

El aficionado del Barça está viviendo dos temporadas en una durante las últimas semanas. Por un lado, los partidos de su equipo y la lucha por entrar en los playoffs de Euroliga, y por el otro, la planificación del siguiente curso que le ayuda a olvidar los problemas de la actual. Hay una cosa evidente: el Barça ya se está moviendo, del mismo modo que lo hacen los agentes de los jugadores.

Basándonos en los nombres que suenan, lo que es evidente es que el conjunto blaugrana quiere reforzar principalmente las posiciones de base y de pívot. En el primer caso, no hay ningún jugador cerrado ni avanzado, ya que la pelea por hacerse con los servicios de Sylvain Francisco va a ser dura y larga. Es evidente cuando hablamos de uno de los mejores jugadores de la Euroliga.

Además, el base francés está interesándose también por ofertas de la NBA. Una negociación complicada y variable, como era de esperar. Es por eso que la directiva está barajando otras opciones, como por ejemplo la de Mike James. Es indudable que el jugador del Mónaco es un histórico de la competición, aunque sería apostar por un proyecto a corto plazo con su figura.

McKinley Wright IV es una de las opciones que baraja el Barça de cara a la próxima temporada / Gorka Urresola Elvira

El '1' estadounidense tiene una gran relación con Xavi Pascual y no está pasando por su mejor momento en el Principado, debido a los problemas económicos y las confrontaciones con la directiva. También está puesta la mirada en McKinley Wright IV, un base con menos renombre que los dos anteriores, pero que está firmando una buena temporada en Dubai Basketball (12,9 puntos y 6,1 asistencias)

El último nombre, aunque parece el más improbable, es el de Nadir Hifi, que podría abandonar París este verano pero también está en el radar de equipos como el Real Madrid o Hapoel Tel Aviv. También parece complicada la llegada de Luwawu-Cabarrot, cuyo nombre se ha diluido en las últimas semanas, teniendo en cuenta que Baskonia tiene derecho de tanteo con él.

El nombre de Luwawu-Cabarrot pierde fuerza / EFE

Finalmente, entran en juego los pívots. Y aquí hay jugadores que todo hace indicar que formarán parte de la próxima plantilla del Barça. En la 'pole' está Moses Wright, cuyo rendimiento está temporada en Zalgiris está siendo fantástico. Su llegada supondría un subidón de nivel en el interior. "Sí, he recibido ofertas de varios equipos, pero ahora mismo estoy centrado en el Zalgiris. Tengo una oferta del Zalgiris, una del Barcelona… ahora mismo solo me interesa el Zalgiris", confirmó el propio jugador.

Los pívots mejor posicionados

Y el otro '5' bien posicionado es Josh Nebo. El interior norteamericano de Olimpia Milano cuenta también con pasaporte esloveno, lo que haría que no ocupara una plaza de extracomunitario. Sus números esta temporada en Euroliga también están siendo muy buenos: 11,1 puntos y 5,5 rebotes por encuentro. A sus 28 años, está en el mejor momento de su carrera.

El último de todos los nombres, que no han sido pocos, es el de Daniel Theis. El alemán se encuentra en la misma situación que Mike James, en un Mónaco en ruinas. Sin embargo, está claro que su salario es elevado y la operación no sería nada fácil. ¿Cuántos de todos estos jugadores se podrán ver la próxima temporada en el Palau? Muchos factores influyen para dar una respuesta, como las salidas, las negociaciones y el presupuesto.