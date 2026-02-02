Terremoto en Atenas antes del Madrid: ¡el dueño de Panathinaikos pide la dimisión de jugadores y entrenador!

El presidente de Panathiniakos, Dimitris Giannakopoulos, ha vuelto a hacer de las suyas. Su equipo perdió este fin de semana en su duelo liguero contra el Aris, quinto clasificado, en otro partido en el que el conjunto de Ataman acusó la baja de Kendrick Nunn. Una derrota que provocó el estallido desmesurado del dueño de la entidad a través de sus redes sociales.

"Entrenadores principales, entrenadores asistentes, jugadores... no tenéis idea de dónde estáis jugando, ¿verdad? Esto es el Panathinaikos", exclamó Giannakopoulos. El propietario griego siempre ha sido muy crítico con sus propios jugadores e incluso les hizo un discurso motivacional durante la primera semana de enero, remarcando la importancia del escudo que defienden.

"Espero que cuando regreséis a Atenas, si es que tenéis la dignidad de volver, ¡renuncien todos! Y todos los jugadores también. Jugadores, entrenadores, asistentes, sois una vergüenza, y cuando volváis a Atenas, ¡deberíais dimitir todos! ¡Qué vergüenza!", prosiguió, destacando la gran diferencia de presupuesto que existe entre los de Atenas y el Aris.

Ergin Ataman fue expulsado en el último partido / EFE

"Y no quiero oír nada: nada de árbitros, nada de organizaciones criminales, nada de nada. No puedes tener un presupuesto de 40 millones de euros y perder contra el Aris. ¡Ya basta! ¡A jugar al baloncesto! ¡Daros cuenta de dónde estáis! ¡Vamos, recuperaos!", finiquitó su discurso, justo antes de que se dispute una doble jornada de Euroliga.

El enfado no fue únicamente del propietario, sino también del propio entrenador, Ergin Ataman, que fue expulsado del partido al reclamar una falta personal sobre su jugador, Richaun Holmes. El técnico turco se dirigió directamente a uno de los árbitros, protestando a viva voz, e incluso tuvo que ser separado por uno de los asistentes. Acabó expulsado.

Panathinaikos está situado en la segunda posición de la liga griega, con un balance de 14 victorias y dos derrotas. Sin embargo, su máximo rival, al que Giannakopoulos presta mucha atención, lleva un pleno de triunfos desde el inicio de la competición (16 victorias en 16 partidos). Es por eso que la paciencia del dueño es más limitada.

Próximo rival: el Madrid de Scariolo

Los griegos reciben al Real Madrid este martes en una situación delicada. Tres derrotas en los últimos siete partidos (contra Aris, Maccabi y Bayern) evidencian la 'Nunndependencia'. La estrella estadounidense del equipo se mantiene alejada de las pistas desde el pasado 8 de enero, cuando sufrió una lesión de tobillo, que todavía no le ha permitido regresar y ayudar a sus compañeros.

La única buena noticia es que el segundo partido de la semana será contra el colista: el Partizan de Joan Peñarroya. Eso sí, los serbios están cada vez mejor y fueron capaces de vencer incluso al Hapoel Tel Aviv en casa. Lo que está claro es que Giannakopoulos tiene la mecha corta y su nivel de exigencia es máximo. Algo que agradecerá el aficionado, pero no asegura resultados ni reacciones positivas.