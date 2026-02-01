Xavi Pascual: "Brizuela no pudo jugar más por unas molestias físicas"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, afirmó que están "enfadados por la derrota" en la cancha del UCAM Murcia, "aunque no tanto por el juego", y reconoció que les faltó "un poco de todo, pero sobre todo acierto ante un rival que también juega".

Tras felicitar al adversario por la victoria, Pascual hizo una valoración del encuentro: "Dominamos al rival hasta el triple final, pero en el último cuarto fallamos tres acciones debajo del aro e hicimos un 5/10 en tiros libres".

"Además, cometimos una falta sobre el tirador en medio campo y es una lástima haber perdido un partido en el que estuvimos bastante bien en general ante un rival muy bueno".

"Tuvimos el último tiro para ganar, pero tampoco lo metimos y nos vamos enfadados por la derrota, aunque no tanto por el juego. Esto forma parte del baloncesto", añadió.

Consultado por las claves del 84-83 que reflejó el marcador del Palacio de los Deportes de Murcia, apuntó que "en el final del segundo cuarto, tras haber jugado para tener 15 puntos de ventaja y haber hecho un buen trabajo defensivo, se fue al garete buena parte de lo realizado".

Contratiempo físico de Brizuela

"Llegamos un poco justos y Darío Brizuela no pudo jugar más por unas molestias. Nos faltó un poco de todo, pero sobre todo acierto ante un rival que también juega", comentó el técnico barcelonés.

Pascual admitió que "esta derrota duele, como duelen todas". "Tras haber hecho un récord muy grande de victorias, encajamos tres derrotas seguidas entre la Liga y la Euroliga, pero esto va muy rápido, es muy largo y hay que seguir creciendo tratando de ser mejores", agregó.