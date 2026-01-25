La Laguna Tenerife asalta el Palau y acaba con la racha de Xavi Pascual

Contra todo pronóstico, La Laguna Tenerife asaltó el Palau Blaugrana para llevarse la victoria (82-89) y acabar con la racha de 10 victorias consecutivas en la Liga Endesa de Xavi Pascual. Una derrota que hace daño, aunque no hizo peligrar la plaza de los azulgrana como cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey, que se realizará este lunes. Vesely, con 17 puntos, fue el mejor blaugrana.

Barça - La Laguna Tenerife (baloncesto, Liga Endesa), 25/01/2026 LIGA ENDESA BAR 82 89 TEN Alineaciones BARÇA, 82 (17+28+21+16): Satoransky (4), Punter (14), Cale (2), Shengelia (5) y Willy (2)- cinco inicial-, Norris (14), Vesely (17), Brizuela (5), Laprovittola (14), Parra (5). LA LAGUNA TENERIFE, 89 (23+13+26+27): Van Beck (11X), Fitipaldo (7), Giedraitis (5), Doornekamp (8), Shermadini (14)- cinco inicial-, Huertas (11), Scrubb (7), Sastre (3), Abromaitis (3), Guerra (10), Fernández (10)

En un Palau Blaugrana muy festivo al inicio tras la victoria del Barça en el Spotify Camp Nou ante el Oviedo, el duelo empezó muy igualado, con buenas acciones ofensivas en ambos conjuntos (6-9).

Punter estrenaba peinado ‘afro’ tras su MVP del viernes en la Euroliga y lograba su primer triple, para tirar del equipo junto a su mejor socio, el georgiano Tornike Shengelia (9-12). Tanto Vidorreta como Pascual movían los banquillos. Mucha igualdad en un primer cuarto donde Laprovittola también dejaba su impronta desde el triple al entrar en el duelo (17-14) y con Huertas moviendo a los suyos (17-19).

Mala defensa blaugrana

Los tinerfeños encontraban resquicios en la defensa del Barça en el ‘pick and roll’ ante el cabreo de Xavi Pascual, que tuvo que llamar al orden a los suyos a poco del final del primer cuarto (17-21).

Satoransky, en una acción en la primera mitad / FCB

Miles Norris hacía su primera aparición con un Tenerife que seguía anotando incluso con alguna acción afortunada de Fran Guerra, para cerrar el primer parcial con +6 y un Barça sin haber despertado realmente en defensa, permitiendo ocho asistencias a los visitantes (17-23).

Un parcial de 0-11 hacía daño al Barça, que seguía sin meterse defensivamente en el duelo (17-25). Norris no defendía duro aunque reboteaba y anotaba desde el triple y machacaba el aro para romper ese mal parcial y acercarse a tres tras un 8-0 (23-25) con Vidorreta parando rápidamente el encuentro.

El Barça, un vendaval en ataque

Otro triple de ‘Lapro’ igualaba el duelo a 25, al devolverle ese parcial de 11-0. El argentino cambió la dinámica ofensiva del encuentro, con los blaugrana por delante con Norris inspirado desde larga distancia que veía el aro como un barreño (33-27). En los mejores minutos del Barça, la renta subió a 11 tras otro triple de Brizuela y un Laprovittola sobrado en ataque (38-27). Un parcial de 21-2 que cambió completamente la dinámica del duelo.

Miles Norris tuvo una actuación destacada con cuatro triples ante La Laguna Tenerife / FCB

Tenerife perdió completamente el norte en ataque ante la defensa del Barça (42-29). Aunque los de Vidorreta pudieron tomar un poco de aire, en un segundo cuarto de claro dominio blaugrana (28-13) y con los de Pascual en control al descanso (45-36) con un Myles Norris estelar (11) bien secundado por Laprovittola (10).

Buen arranque del Barça enel tercer cuarto para irse de 13 (49-36) aunque Tenerife trataba de engancharse al duelo tras triple de Sastre y Huertas (54-47). Norris seguía de dulce, con un nuevo triple, ¡el cuarto sin error!. Tras su primer fallo, Pascual le daba descanso mientras el cuadro tinerfeño recuperaba el pulso al duelo poco a poco con un acertado Jaime Fernández (64-62). Un claro cuarto para los de Vidorreta (21-26) que no renunciaban a llevarse la victoria del Palau a pesar de que la plaza para la Copa estaba asegurada (66-62).

Un final de infarto

Un parcial de 4-7 al inicio del cuarto, dejaba de nuevo en evidencia al Barça que veía como Tenerife se metía de lleno en el partido (70-69) a cinco minutos del final. Giedraitis adelantaba a los suyos por primera vez en muchos minutos, y en un momento clave (70-71). Al Barça se le apagó la luz en ataque mientras Tenerife abría cuatro puntos de renta con parcial de 0-12 (70-74).

Doornekamp daba de ventaja a Tenerife, aunque respondía Vesely (77-80). Giedraitis respondía con otro triple y el duelo se decantaba para los visitantes (77-82) aunque Vesely, respondía de nuevo (79-82). Satoransky fallaba el triple y tocaba defender de nuevo. Punter robaba el balón y recibía una falta, que los colegiados consideraron triple, para empatar el duelo (82-82).

Shermadini anotaba mientras su tocayo, Shengelia fallaba la canasta, y Tenerife sorprendía al Barça en el Palau (82-89), para poder punto y final a la racha azulgrana de 10 victorias consecutivas en la Liga Endesa.