El Partizán de Peñarroya, multado por la Euroliga

El pasado miércoles 14 de enero, Partizán y Olympiacos se enfrentaron en un duelo correspondiente a la jornada 22 de la Euroliga. Los griegos se llevaron el gato al agua con un contundente triunfo por 66 a 104 en un partido que no destacó por su igualdad, y que supuso la séptima derrota consecutiva del Partizán en Euroliga. El encuentro se disputó en la Sala Pionir (Aleksandar Nikolic Hall), ya que el Belgrade Arena, pabellón habitual tanto de Partizán como de Estrella Roja, estaba ocupado.

A pesar de la poca historia que hubo sobre la cancha, en las gradas, los fans serbios sí que tuvieron incidencia, por su mal comportamiento. Tal es así, que la Euroliga ha tomado cartas en el asunto sancionando al club. El comunicado de la competición es el siguiente: "El Partizan Mozzart Bet Belgrado ha sido sancionado con multas por valor de 21.500 euros por encender bengalas y lanzar objetos al terreno de juego durante el partido Partizan Mozzart Bet Belgrado – Olympiacos El Pireo, de conformidad con el artículo 29.2.d) y g) del Código Disciplinario de la Euroliga de Baloncesto".

Joan Peñarroya consiguió su primera victoria en Euroliga como entrenador del Partizán / EFE

Los de Peñarroya, a por el líder tras sumar su primera victoria europea

A pesar de la malísima temporada que está viviendo el Partizán, el conjunto serbio viene de ganar. Fue la primera victoria en Euroliga bajo la dirección de Joan Peñarroya, cosechada en Múnich ante el Bayern de Svetislav Pesic, también en horas bajas, y sin Andreas Obst, una de sus mejores armas en ataque.

El técnico egarense se mostró satisfecho al término del choque: "Estamos contentos porque este es un triunfo importante fuera de casa y además es mi primer triunfo en la Euroliga con el Partizán, es un día importante. Estoy contento porque creo que los jugadores entendieron el tipo de partido que necesitábamos para ganar", comentó.

Noticias relacionadas

Este viernes (20:30 h), el Partizán afronta un complicado duelo ante el actual líder de la Euroliga, el Hapoel Tel Aviv de Dimitris Itoudis. El conjunto serbio, que tiene varios jugadores de baja, no podrá contar con uno de sus líderes, Carlik Jones. El base internacional con la selección de Sudán del Sur lleva en el dique seco desde octubre, y Peñarroya anunció que "todavía le faltan unas tres o cuatro semanas para volver".