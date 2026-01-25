Copa del Rey Baloncesto
Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto 2026: horario, equipos clasificados y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empieza el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto y cómo ver en abierto desde España
La Copa del Rey de Baloncesto 2026 cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. La competición copera celebra este lunes 26 de enero el sorteo de su fase final, en el que los 8 participantes conocerán su camino hacia el título.
Con la presencia de FC Barcelona Real Madrid, Valencia Basket, UCAM Murcia, Kosner Basonia, Unicaja y Joventut confirmada, sólo falta un billete por repartir. El equipo con más números de conseguirlo es La Laguna Tenerife, que será equipo de Copa si gana al Barça esta tarde en el Palau o pierde por 65 puntos o menos.
Una vez se realice el sorteo y los 8 últimos participantes conozcan a su próximo rival, la Copa del Rey de Baloncesto arrancará el jueves 19 de febrero con el primer partido de cuartos y se extenderá hasta el domingo 22 con la disputa de la gran final. Todos los partidos de la competición se celebrarán en el Roig Arena de Valencia.
¿Qué equipos están clasificados para la Copa del Rey de Baloncesto 2026?
- Real Madrid
- FC Barcelona
- Valencia Basket
- Unicaja Málaga
- UCAM Murcia
- Joventut Badalona
- Baskonia
- Por determinar
¿A qué hora es el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto 2026?
El sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se llevará a cabo este lunes 26 de enero.
El evento tendrá lugar en el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, y empezará a partir de las 12:00 horas (CET).
¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 gratis por TV y online en España?
En España, el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la ACB, concretamente a través de su canal de YouTube.
Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 a través de nuestra narración en directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.
