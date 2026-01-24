Kevin Punter recupera los galones en Europa de un plumazo

Kevin Punter no dejó pasar demasiado tiempo para reafirmar que el azulgrana es uno de los ‘grandes’ de Europa y que su pequeño bache de dos encuentros ante el Real Madrid hace una semana, y en la apurada victoria ante el Burgos del pasado domingo, solo fue un bajón pasajero, que él mismo se ha encargado de borrar de un plumazo.

Y es que el azulgrana, tras recuperar su liderazgo en la victoria en el Palau ante el Dubai Basketball (91-89) con 20 puntos y 26 de valoración, el alero estadounidense volvió a dar una lección de efectividad ofensiva en la victoria en la pista del ASVEL Villeurbanne, donde el del Bronx acabó con una estadística de estrella: 31 puntos, cuatro asistencias, dos rebotes y 34 de valoración, la mejores de la Jornada 24, recuperando los honores de MVP, que ya se llevó por todo el mes de diciembre y además con su segundo mejor ranking.

Punter lideró al Barça con esos 31 puntos, 7 de 8 en tiros de dos, 4 de 6 en triples y 5 de 7 en tiros libres. Añadió 2 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 5 faltas recibidas. El jugador de 32 años se aseguró el premio al Jugador Más Valioso de la Jornada por quinta vez en su carrera y segunda esta temporada, tras haber acumulado 40 de valoración en la 17.ª jornada tras inspirar al Barcelona a una histórica victoria por 134-124 en triple prórroga sobre el Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Kevin Punter fue un vendaval ante el ASVEL y lideró el triunfo del Barça para ser el MVP de la jornada / EUROLEAGUE

Shengelia, el apoyo perfecto

Shengelia fue otro de los destacados de la 24ª jornada, después de aportar 22 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 6 faltas recibidas en la victoria del Barcelona sobre el ASVEL. Entre ambos jugadores acumularon 52 puntos y 62 de valoración para sumar la octava victoria en nueve encuentros en este 2026.

Filip Petrusev, del Dubai Basketball, alcanzó 33 de valoración en la victoria de su equipo a domicilio por 79-99 sobre el Paris Basketball. Terminó el partido con 21 puntos (8 de 8 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y 2 de 2 en tiros libres), 9 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 3 faltas recibidas.

Shengelia fue el compañero perfecto de Punter en la victoria ante el ASVEL / FCB

Momo Diouf, del Virtus Bologna, acumuló 31 de valoración a pesar de la derrota de su equipo en casa por 93-102 contra el Estrella Roja de Belgrado. Diouf logró su mejor marca personal con 21 puntos (10 de 13 en tiros de dos), además de acertar su único tiro libre, además de 9 rebotes, 2 asistencias y 5 faltas recibidas.

Shavon Shields, del EA7 Emporio Armani Milan, obtuvo la cuarta mejor valoración en la jornada 24 con 29 de valoración, tras la derrota de su equipo por 82-86 ante el Zalgiris Kaunas. El alero del Milán registró su mejor marca de la temporada con 27 puntos, con 5 de 6 intentos de dos puntos, 3 de 7 triples y 8 de 8 tiros libres, 5 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 7 faltas recibidas.

Completando las mejores actuaciones individuales de esta 24ª jornada están Facundo Campazzo del Real Madrid y Toko Shengelia del Barcelona, cada uno con 28 de valoración. Campazzo acumuló 17 puntos, 1 rebote, 10 asistencias, 2 robos y 4 faltas recibidas en la victoria del Real Madrid sobre el AS Mónaco por 90-78.