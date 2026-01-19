'Expediente X' con Kevin Punter

El Barça cerró este domingo con victoria, una semana exigente con un triunfo agónico y por la mínima en Burgos (79-80). El equipo de Xavi Pascual mantiene una semana más su idilio y gran momento en la ACB, siendo el equipo más en forma con 10 victorias consecutivas, y acariciando la posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa del Rey del próximo mes de febrero que se disputará en Valencia.

Una semana que deja un amargo sabor de boca tras la contundente derrota en el Clásico de Euroliga, en el que el conjunto azulgrana fue claramente superado por el Real Madrid (80-61) en un partido para olvidar del cuadro catalán. En Burgos, la imagen en la primera parte fue muy parecido a la ofrecida el pasado viernes en el Palacio, pero la reacción en el segundo tiempo, y una genialidad de Nico Laprovittola, permitió a la expedición azulgrana regresar a la capital catalana con el triunfo bajo el brazo.

No han sido, ni mucho menos, los dos mejores partidos desde que Xavi Pascual regresó al Barça. "Al descanso hemos hablado que no estábamos metidos lo suficiente en el partido, ni a nivel mental, ni físico ni de nada, estábamos blandos en todo y esperando que el partido se fuese a nuestras manos sin merecerlo. Siempre le digo a los chicos, no vamos a ganar ningún partido que no lo merezcamos ganar, mereciéndolo a veces vamos a perder", comentó el técnico azulgrana tras derrotar al San Pablo Burgos.

Desconocido Kevin Punter

Los encuentros ante el Real Madrid y el conjunto burgalés han tenido una anomalía en común. Y es que Kevin Punter, la gran referencia del Barça en ataque, ha estado muy lejos de su mejor nivel, firmando dos partidos para el olvido en el que no ha podido ayudar a su equipo con su anotación.

Kevin Punter, en un partido de Euroliga con el Barça / EFE

El neoyorquino lidera la anotación del conjunto azulgrana en Liga Endesa (12,4 puntos por partido) y en Euroliga (14,6 tantos por duelo), pero en el partido europeo ante el eterno rival, 'KP' se quedó solamente en tres puntos, todos ellos desde la línea de personal, tras fallar seis tiros de campo.

En Burgos, primer partido sin anotar desde que juega en el Barça

Tan solo ante Dubai, rival del Barça este próximo martes (20:30h CET), Punter había anotado menos puntos (2) en un partido de Euroliga desde que viste la camiseta del Barça. Pero si la marca ante los blancos ya era baja, Punter firmó en Burgos su primer 'rosco' en la anotación desde que está en Barcelona. El neoyorquino no fue a la línea de personal, y falló los cinco tiros de dos puntos y los cinco triples que intentó. Su peor marca anotadora en Liga Endesa era de la temporada pasada era de tres puntos, lograda en partidos ante Unicaja y Bilbao Basket de temporada regular.

Kevin Punter se quedó a cero por primera vez desde que viste la camiseta del Barça / EFE

Una situación de auténtico 'Expediente X' y que tiene a Punter con 17 fallos consecutivos en tiros de campo sumando un triple en el último cuarto en la cómoda victoria liguera ante Covirán Granada por 108-71, más los seis fallos en el Clásico de Euroliga y los 10 en Burgos. Una situación realmente inverosímil, difícil de creer, que se ha dado por las contundentes defensas que se encontró el escolta azulgrana en Madrid por parte de Alberto Abalde y Andrés Feliz, o el poco 'feeling' con el aro en el Coliseum de Burgos, y esa ansiedad por estrenar la cuenta anotadora.

Pese a esta situación, no hay ninguna duda de que los fallos seguidos en el tiro que acumula actualmente Kevin Punter quedarán en anécdota pronto, y que perfectamente Dubai podría pagar los platos rotos este martes (20:30h CET) en la 23ª jornada de la Euroliga. Tal y como viene haciendo desde que se incorporó a la disciplina del Barça, 'KP' es el primero en llegar al Palau, y siempre que los medios de comunicación acceden al pabellón, el neoyorquino está con un balón entre sus manos lanzando a canasta. Una profesionalidad que Pascual ha elogiado desde el primer día, y al que comparó con Juan Carlos Navarro tras su exhibición ante Baskonia en la noche mágica de las tres prórrogas y los 43 puntos.