Kevin Punter, a enderezar su semana ‘Horribilis’ ante Dubai Basketball

Tras la ajustada victoria conseguida ante el San Pablo Burgos, la décima consecutiva en la Liga Endesa, no hay tiempo para la relajación y regresa la Euroliga con doble jornada europea, con la visita este martes de Dubai Basketball, una de las grandes novedades en la Euroliga esta temporada.

El conjunto azulgrana quiere pasar página a la severa derrota sufrida ante los blancos donde se echó en falta la aportación ofensiva de Kevin Punter, totalmente obcecado en su deseo de anotar y que acabó con unos paupérrimos tres puntos desde el tiro libre, en una gran defensa blanca ante la estrella azulgrana.

Esa ansidedad del estadounidense continuó el domingo ante el San Pablo Burgos donde acabó, por primera vez esta temporada, sin anotar ni un solo punto, algo realmente inusual para el jugador azulgrana. Con el objetivo de recuperar la mejor versión de Punter, los azulgrana se miden a un Dubai Basketball que llega por primera vez al Palau, con el deseo de sorprender a los blaugrana en su primera campaña en la Euroliga.

Kevin Punter, en primer plano, trabaja con el equipo en la previa del duelo ante el Dubai Basketball / FCB

Anderson, en el recuerdo blaugrana

El conjunto de Dubai, que llega con el ex azulgrana Justin Anderson en sus filas, se presenta en Barcelona con un jugador importante del que no ha podido disponer en las últimas semanas, el ex madridista Dzanan Musa, un jugador importante y que ha regresado a tiempo para el conjunto de Jurica Golemac.

Pascual quiere que el Barça recupere su mejor versión que no se ha visto en los dos últimos encuentros con esa derrota abultada en Madrid, en el peor encuentro con el técnico de Gavá a los mandos, y la sufrida victoria ante el penúltimo clasificado, el San Pablo Burgos.

Seguro que el entrenador azulgrana ha pedido a sus jugadores una actitud diferente a lo visto en esos dos últimos encuentros, consciente que si no se aplica el equipo como debe, puede poner en peligro la decimoquinta victoria de la temporada y mantenerse en los primeros puestos de la Euroliga.

Un rival peligroso en su primer año

Los azulgrana tendrán que controlar a jugadores como Musa, Dwayne Bacon o Justin Anderson y en el juego interior, a su jugador más determinante como Filip Petrusev, el que más valora de manera regular.

Laprovittola tiene que volver a ser importante como lo fue en el duelo ante el Burgosm, que acabó él resolviendo / FCB

Además de recuperar la mejor versión de Punter, algo que todo el equipo anhela, también será buena oportunidad para que jugadores como Miles Norris, que tuvo una decepcionante actuación ante el Madrid, vuelva a coger la honda y traslade su energía al resto del equipo.

Los azulgrana son teóricamente superiores, anotando más puntos, más valoración conjunta y control del rebote ofensivo, aunque Dubai cuenta con una media mejor en el rebote, tapones y robos, por lo que no se espera precisamente un encuentro fácil para este Barça que vive quizá el momento de mayor dudas desde que llegó Pascual y quizá a consecuencia de un calendario que no permite tomar aire al grupo.

Ahora toca recuperar el rumbo y cortar de cuajo cualquier duda posible, y confirmarse como un equipo que lucha para estar entre los cuatro primeros de la Euroliga, pensando en los play-offs, aunque todavía queda mucho recorrido por delante hasta el momento decisivo.