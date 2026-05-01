Chimezie Metu y el Barça vuelven a cruzar sus caminos

El Barça y Chimizie Metu volverán a reencontrarse este domingo. Será a partir de las 19h (CET), en la 29ª jornada de la Liga Endesa en la que el conjunto azulgrana recibirá al Dreamland Gran Canaria en el Palau. Un encuentro en el que Xavi Pascual y sus jugadores tienen la misión de seguir ampliando el casillero de victorias en la ACB para tratar de escalar alguna posición en la tabla clasificatoria.

El gran objetivo del conjunto azulgrana el próximo mes es el de seguir sumando triunfos para tener el factor pista en el máximo número posible de eliminatorias en el Playoff por el título liguero. El Barça recibe a los insulares instalado en la cuarta posición con un balance de 19 victorias y nueve derrotas, las misma que un Baskonia al que derrotaron el pasado fin de semana por 92-95.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Victoria agónica en Málaga

Volviendo al partido ante el 'Granca', el Barça se enfrentará a un rival que lucha por huír de las posiciones de descenso a Primera FEB. Ya sin Jaka Lakovic al frente del equipo y con la llegada de Néstor 'Ché' García, el cuadro claretiano llegará a la capital catalana tras haber sumado un triunfo vital en Málaga este pasado jueves. Gran Canaria asaltó el Carpena por la mínima (100-101) en un partido resuelto desde la línea de personal por un Carlos Alocén que llegó a la isla canaria para volver a recuperar sensaciones tras una grave lesión de rodilla.

Una situación que también comparte el exazulgrana Chimizie Metu, que ha estado más de un año parado por una grave lesión en el tendón de aquiles. Todavía se encuentra en la memoria del jugador y del aficionado culé aquella fatídica acción en el partido de Euroliga ante el Bayern el pasado 25 de marzo de 2025.

Chimezie Metu, durante un partido con el Barça / Dani Barbeito

Sus números con el Barça antes de lesionarse

En una acción aparentemente inofensiva, el ala-pívot estadounidense con pasaporte nigeriano vio como la temporada se le acababa de la manera más trágica posible. Joan Peñarroya y sus compañeros se despedían de un jugador que promediaba 13,2 puntos y 3,8 rebotes por encuentro en Liga Endesa y 11 tantos y 4,8 capturas por duelo en la Euroliga antes de la lesión.

Tras sonar para equipos como Fenerbahçe o Real Madrid, Metu aguardó durante una larga recuperación. Y tras cumplirse los plazos de una rotura de aquiles, que aparta a cualquier jugador de las pistas durante un año, el '4' decidió fichar por el Gran Canaria hasta final de temporada para recuperar las mejores sensaciones posibles con el basket.

Metu resurge en Gran Canaria

Pese a que la situación global del conjunto canaria está siendo muy complicada esta campaña, en plena lucha por evitar el descenso, lo cierto es que Metu está cuajando a gran nivel y está ofreciendo unas prestaciones que vuelven a poner su nombre sobre la mesa de los grandes equipos del viejo continente. Metú está promediando 14,9 puntos y 5,6 rebotes por partido. En triples roza el 40% de acierto, y tan solo ha estado por debajo de los 10 puntos en su debut ante el Breogán. En los últimos cuatro encuentros ligueros, Metu está en 18,2 tantos por encuentro, los mismos puntos que promedia Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia), máximo anotador de la competición.

"Volveré a ver a algún compañero del curso pasado. Tras lesionarme allí, creo que este partido será como la última parte de la recuperación mental: ir, jugar bien el partido, acabar sano, ojalá que con una victoria… Es como la parte definitiva de la recuperación mental", comentó Metu en la previa.

Chimezie Metu, en un partido con el Gran Canaria / ACB Photo - Miguel Henríquez

Quedará por ver qué camiseta viste Metu la próxima temporada. Desde luego, en el Barça complementaría el juego interior, e integraría junto a Tornike Shengelia una posición de '4' realmente ilusionante y muy versátil en ambos lados de la pista. Por el momento, el Palau se reencontrará con él este domingo para actualizar ese amargo último recuerdo que guarda con la lesión que se produjo el año pasado.