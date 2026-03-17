Carlik Jones: "Peñarroya insulta menos que Obradovic, pero son muy parecidos"

El pasado 23 de diciembre, el Partizán de Belgrado hizo oficial la contratación de Joan Peñarroya como nuevo técnico del equipo. El entrenador egarense aterrizaba en la capital serbia para dirigir a un conjunto inmerso en una grave crisis de resultados que llevó a la dimisión de un Zeljko Obradovic que, tras varias decepciones en las últimas campañas, decidió tirar finalmente la toalla y dar un paso al lado.

Muchos tildaron de loco al exentrenador del Barça, que había sido cesado semanas antes como técnico azulgrana, de asumir el reto de dirigir al Partizán. Pero Peñarroya, que carácter y valentía nunca le han faltado a lo largo de su ya extensa trayectoria, llegó a Belgrado para tratar de revivir al equipo. Y en esas anda.

Partizán ha ganado los tres últimos partidos alternando Liga Adriática y Euroliga. Derrotaron al Bosna y al Cedevita Olimpija en el campeonato liguero, y la semana pasada se apuntaron un importante triunfo europeo a domicilio ante la Virtus Bolonia (82-88).

El Partizán se dio una alegría en Bolonia en la pasada jornada de Euroliga / Euroleague

El Barça, muy atento al Partizán de Peñarroya

Este martes, a partir de las 20h (CET), el Barça queda en manos de su antiguo entrenador para no caer fuera de las posiciones de Play-In en la Euroliga. El Partizán recibe en casa al Dubai Basket en un partido aplazado en su momento por el inicio de la Guerra en Oriente Medio. Si el equipo de Emiratos se impone en el Belgrado Arena, ascenderán hasta la décima plaza y el Barça caerá a la undécima a siete jornadas para terminar la fase regular de la competición.

Una de las claves de ese buen momento por el que pasa Partizán tiene que ver con la recuperación de Carlik Jones. El exterior estadounidense, con pasaporte de Sudán del Sur, estuvo cuatro meses de baja por una lesión grave en el pie. Tras recuperarse de la fractura, volvió con el equipo el 25 de febrero, en partido de Euroliga ante Fenerbahçe.

Carlik Jones, en el partido de Euroliga ante la Virtus Bolonia / Euroleague

Fue su primer encuentro bajo las órdenes de Peñarroya, y pese a que perdieron, en los últimos cuatro encuentros, Jones está promediando 13,7 puntos y cuatro asistencias por partido. Un refuerzo de lujo para este final de temporada, en la que el gran objetivo será conquistar la Liga Adriática y terminar de la manera más digna una nueva Euroliga decepcionante.

Las coincidencias entre Peñarroya y Obradovic

Tras su vuelta, Jones atendió al medio 'SportKlub', y preguntado por las diferencias entre Peñarroya y Obradovic, el exterior sorprendió con sus palabras al afirmar que ambos entrenadores compartían varias similitudes.

"Diría que Joan es menos emocional que Željko, pero es algo parecido. Simplemente, es menos intenso, insulta menos. En cualquier caso, muestra su frustración y nos hace saber cuando no jugamos bien y cometemos errores, igual que Obradović. No tenemos otra opción que reaccionar bien; lo respetamos porque llegó en una situación difícil. Estábamos perdiendo y nuestros pensamientos estaban en un punto muerto, debido al cambio de entrenador y de plantilla", comentó Jones sobre su entrenador.