El Barça ‘renace’ en el momento decisivo de la temporada

La victoria lograda ante el Unicaja el domingo (97-91) redondeó una semana maravillosa para el conjunto de Xavi Pascual, que saldó con dos victorias consecutivas en el Palau en la Euroliga y que remató con el triunfo ante un rival directo en la Liga Endesa.

Tres victorias que dan aire fresco al conjunto azulgrana que definitivamente deja trás quizá el peor momento de la temporada cuando acumuló cuatro derrotas en la Euroliga y otras dos ante Joventut y Real Madrid, que parecían haber abocado al equipo al precipicio todavía con dos meses de competición por delante.

Pero el conjunto de Pascual supo capear la situación más difícil sacando su genio y orgullo para volver a levantar el vuelo, y especialmente en la Euroliga donde los próximos partidos son cruciales para ganarse un puesto directo para los play-offs y tratar de evitar el play-In, que se juega del séptimo al décimo clasificado.

Adiós definitivo a la crisis

Las victorias consecutivas ante Valencia Basket, Anadolu Efes y Estrella Roja el pasado viernes confirman que el Barça ha pasado página a la crisis que le llevó a verse al límite de los puestos de play-off para volver a estar en la ‘pomada’ por una de las seis primeras posiciones que dan acceso directo a los cuartos.

Los deberes todavía están por hacer, y más con la igualdad de esta Euroliga que no parece garantizar nada a ningún equipo hasta que no llegue la jornada final. Por el camino, cuatro partidos que decidirán la suerte de los blaugrana, que todavía no han dicho su última palabra.

Y es que tras el éxito en los últimos encuentros, los de Pascual tienen su destino en su mano, y deben refrendarlo en las próximas dos semanas, ya que se medirá a tres rivales directos que pueden decantar la clasificación para un lado o para el otro.

Rivales directos por el play-off

Sus rivales directos son Zalgiris, Panathinaikos y Mónaco. Si los vence a todos, tiene muchas posibilidades de alcanzar el sexto puesto. Sin embargo, la tarea no se presenta nada fácil, empezando por la visita el jueves al Zalgirio Arena.

Conseguir una ventaja en los enfrentamientos directos contra Zalgiris y AS Mónaco será especialmente difícil, dado que el Barça perdió los últimos partidos contra estos equipos por 15 y 16 puntos, respectivamente. Pero la opción está abierta.

Xavi Pascual ha logrado revertir la situación a pesar de que no todos los jugadores han respondido al reto / FCB

Quedarán dos encuentros en casa ante Panathinaikos y FC Bayern, siendo decisivos para las opciones de meterse, y con la suerte de contar con un Palau que seguro volverá a estar a lado de sus jugadores.

La Liga Endesa también cuenta

En la Liga Endesa, queda mayor margen de encuentros para cerrar la temporada regular, pero era importante dejar por detrás a un rival tan complicado como el Unicaja, que además fue el ‘verdugo’ del equipo en los cuartos de final de la pasada temporada.

El esfuerzo máximo toca hacerlo ahora en la Euroliga, aunque sin perder de vista que más derrotas en la Liga Endesa les puede poner en muchos problemas de cara a los play-offs. Ya no hay partido que no sea vital, y llega el momento de darlo todo, y esperar que la suerte y los resultados acompañen.