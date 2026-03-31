El 'papelón' que le espera a Moses Wright con la visita del Barça a Kaunas

El Barça tiene un importante encuentro de Euroliga el próximo jueves, con su visita a la pista de un Zalgiris Kaunas, que se juega la vida en su deseo de asegurar una plaza en los play-off de la Euroliga. Los lituanos reciben precisamente al Barça, en una situación muy parecida, y con la necesidad de sumar un triunfo que les acerque a los seis primeros puestos de la clasificación europea evitarse el Play In.

Y uno de los jugadores clave del conjunto lituano es precisamente su estrella, el pívot Moses Wright, el jugador en el que confían para hacer un roto al juego interior del Barça, precisamente el equipo con el que parece tiene un acuerdo para las dos próximas temporadas.

Una situación que no deja de ser inquietante para el Barça que ve como el jugador que prácticamente tiene atado para el próximo año puede también convertirse en el ‘veerdugo’ azulgrana en su deseo de acabar entre los seis primeros de la tabla.

Wright ha brillado esta temporada ante equipos como el Real Madrid / Euroleague

No seguirá en Kaunas

En el Zalgiris también tienen muy claro que Wright no continuará el próximo año a pesar del esfuerzo del conjunto lituano por renovarlo, por lo que dejará el equipo, precisamente, con dirección al Barça. Wright ha sido uno de los pívots de la Euroliga más productivos esta temporada, con una media de 13 puntos, seis rebotes (2,3 ofensivos), y casi un tapón por encuentro en casi 23 minutos de juego.

Su aportación al Zalgiris incluso ha mejorado desde diciembre pasado, donde su anotación ha ido para arriba, con 15,1 puntos y 62% de acierto (32,6% desde el triple) siendo uno de los jugadores más eficientes en anotación para ser un jugador interior.

Moses Wright, uno de los mejores posicionados para fichar por el Barça / X

Wright ha demostrado su capacidad de desequilibrar ante los mejores equipos de la Euroliga, y seguro que querrá demostrarlo este jueves antes los blaugrana, consciente que puede perjudicarles, pero al mismo tiempo revalorizarse si todavía tiene que acabar de cerrar su contrato con los blaugrana.

El interior se convierte en agente libre y ya tiene claro que su futuro no pasa por seguir en el Zalgiris, aunque intentará demostrar su profesionalidad, consciente que todas las miradas estarán sobre él, tanto de su equipo como el Barça, que confía en que no tenga una de sus mejores actuaciones de la temporada y su actual equipo, que necesita su mejor versión para imponerse al Barça..