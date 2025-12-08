Joel Parra desvela la mano dura de Pascual en el Barça: “O defiendes, o no juegas”

El Barça cerró anoche una gran semana de baloncesto después de apuntarse una contundente victoria ante Morabanc Andorra por 102-71. Xavi Pascual y sus jugadores atesoran una racha positiva de cuatro triunfos consecutivos, y en cuanto a sensaciones y resultados, no se puede llegar mejor al exigente partido de Euroliga de este próximo viernes ante Olympiacos (20:30h CET) en una noche que apunta a ser épica en el Palau Blaugrana.

Ante el conjunto del Principado, el Barça siguió exhibiendo esa progresión que viene mostrando en los últimos partidos desde el regreso de Pascual al banquillo. Nueva actuación defensiva muy sólida, y una anotación que no deja de aumentar: 88, 89 y 102 puntos que hacen una media de 93 tantos convertidos en los últimos tres compromisos.

Anotación repartida en una gran actuación coral

La anotación ante Andorra estuvo muy repartida, con hasta cinco jugadores por encima de los 10 puntos. Jan Vesely anotó 11, Will Clyburn 12, Willy Hernangómez 13 tras un gran tercer cuarto, Kevin Punter que llegó hasta los 20, y un superlativo Joel Parra que llegó hasta los 24, en una cifra con un significado muy especial para él. Y es que con esos 24 tantos, Parra se apuntó su máxima anotación desde que está en el Barça, y su mejor marca anotadora en la Liga Endesa, superando los 23 que le anotó al Obradoiro en 2023 cuando todavía militaba en el Joventut. También registró una nueva marca en valoración (34), dejando atrás los 26 que tenía como techo.

"Los 24 puntos me ponen muy contento, pero sobre todo estoy feliz por la victoria. Siempre lo he dicho, un día meteré más, otro menos, pero al final lo que me importa es que el equipo gane y yo le ayude a ello. Si un día me tengo que quedar en cero puntos, pero cojo siete rebotes importantes, pues encantado. Ante Andorra he tenido más participación, los compañeros me han visto más y he estado acertado", comentó sobre su anotación. Solo perdonó un tiro libre (4/5) y estuvo intratable tanto en el tiro de dos puntos (7/7) y en el triple (2/2).

Joel Parra, en el partido de Liga Endesa ante Morabanc Andorra / ACB Photo - Alex Caparrós

Con margen de mejora

Un Parra que, en la línea de lo que dice Pascual, cree que este Barça, pese a haber ganado los últimos cuatro partidos y acumular una racha de siete victorias en los últimos ocho encuentros, todavía tiene aspectos a mejorar. "Tengo la sensación de que todavía lo podemos hacer mejor en algunos detalles. Creo que lo positivo, más allá de las victorias, es que en el vestuario tenemos la sensación de que todavía lo podemos hacer mejor, situaciones especiales en las que lo podemos hacer mejor para poder ganar. En ataque tenemos mucho talento, siempre lo he dicho y lo hemos demostrado. Al final, cuando ningún equipo te puede meter 80 puntos, es muy difícil ganarnos".

Además, Parra también subrayó tras el partido ese paso al frente en defensa que ha dado el Barça, y desveló una frase demoledora pronunciada por Pascual para lograr ese lavado de cara en la parte trasera de la cancha.

Joel Parra cuajó una gran actuación ante Morabanc Andorra / Twitter: @Fcbbasket

El mensaje alto y claro de Pascual a la plantilla

"Estoy muy feliz por el cambio defensivo del equipo, todos hemos hecho un cambio de chip, de mentalidad. Todos sabemos que lo que más le gusta a Xavi es la defensa y así nos lo transmitió el primer día: o defiendes o aquí no tendrás sitio. Y al final quien juega lo hace para aportar al equipo y que ganemos, algo que es muy importante. Todo el mundo ha entendido bien esa exigencia, los que juegan más, los que no tienen tantos minutos, el que un día mete más, el que un día mete menos... Salimos a pista a dar el 100% y a intentar ayudar al equipo a ganar".

Fue una noche grande para un Parra con hambre de hacer cosas grandes en el Barça, tras una primera etapa complicada, con más sombras que luces, pero cuya ambición y mentalidad encajan a la perfección con su nuevo entrenador. Y si además cuenta con esa inspiración en ataque, es un win-win para las dos partes.