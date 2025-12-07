El Barça recupera su esencia y barre al Morabanc Andorra

El Barça sacó el rodillo para apuntarse la quinta victoria de la temporada en la Liga Endesa, tercera consecutiva, tras destrozar a un Morabanc Andorra al que venció por un contundente 102-71. El conjunto azulgrana brilló en los dos lados de la pista, confirmando esa solidez defensiva y esa anotación al alza que viene demostrando en los últimos partidos. Fue una nueva exhibición coral liderada por un Joel Parra desatado, que se fue hasta los 24 puntos, su máxima anotación histórica con la camiseta del Barça y también en toda su trayectoria en la competición liguera. Kevin Punter le escudó en ataque tras otro brillante encuentro en el que anotó 20 tantos.

El Barça es consciente de que la situación en la ACB es delicada, y viendo que tanto Joventut como UCAM Murcia no aflojan el ritmo, hay que seguir engrosando el casillero de victorias para que el sueño de ser cabeza de serie en la Copa siga vivo.

Más allá de ese camino hacia el torneo copero, no hay excusas, y la puesta en escena en los partidos ligueros ha cambiado mucho respecto a lo vivido en las primeras seis jornadas. Y eso que ante Andorra, el Barça tardó prácticamente cuatro minutos en firmar su primera canasta, obra de Kevin Punter, en un momento en el que el exazulgrana Artem Pustovyi estaba castigando a Jan Vesely bajo aros (2-6).

Xavi Pascual, dando instrucciones a sus jugadores / ACB Photo - Alex Caparrós

Acierto a base de triples

Se fue entonando el conjunto de Pascual, con cuatro aciertos consecutivos desde el triple, si bien es cierto que el primer cuarto no fue ningún festival ofensivo para los dos equipos (16-14). Ya ha dejado de ser noticia ese paso al frente del Barça en defensa, y la tónica se mantuvo en el segundo periodo, en el que el Barça tan solo encajó 16 tantos.

Joel Parra, líder en el segundo cuarto

Joel Parra, autor de siete tantos en el cuarto, era importante en ataque, mientras que Vesely empezaba a castigar con la suspensión de toda la vida, desquiciando a un Joan Plaza que no lograba deshacer la telaraña defensiva de Pascual. Se dejó varios tiros libres el conjunto azulgrana en la primera mitad (8/13), pero un acierto de Will Clyburn desde el 4,60 mandaba a su equipo a vestuarios con ocho puntos de diferencia (38-30). Las pérdidas (6) y las asistencias (9) del Barça marchaban por buen camino.

Will Clyburn, ante Morabanc Andorra / EFE

Gran irrupción de Willy

Pascual y sus jugadores pusieron la directa al inicio del tercer cuarto. Y eso que la tercera personal de Vesely, en los primeros compases de periodo, no era, ni mucho menos, la mejor de las noticias (46-40). Willy Hernangómez, que ya había tenido minutos en la primera mitad, no desaprovechó la oportunidad y salió con todo a pista. Se empezó a hacer grande el internacional español, y bien acompañado por un Parra imperial, empezó a disparar al Barça en el marcador (58-44).

No lograban los del Principado igualar la inspiración ofensiva de su rival, y más allá de alguna acción aislada, el conjunto catalán se iba 17 puntos arriba en el marcador tras un triple de Darío Brizuela (66-49). Seguía desatado en ataque Willy, que acabó el cuarto con 10 tantos. Un periodo que fue el más anotador (35) desde que Pascual regresó al Barça, y que prácticamente dejaba el encuentro visto para sentencia con el 73-51 con el que se entró a los 10 minutos finales.

Ovación merecida para Parra

Andorra no hizo amago en ningún momento de inquietar a un Barça que se acercaba a los 30 puntos de ventaja (80-56) gracias a un Parra insaciable, que no parecía no tener suficiente con los 20 tantos con los que se plantó en el inicio del último cuarto. Llegó hasta los 24, momento en el que Pascual le dio relevo por el joven Nikola Kusturica, que también tuvo minutos en el festival azulgrana. Se llevó una gran ovación Parra, y no era para menos. Punter, que también firmó un excepcional encuentro (20 puntos), le cogió el testigo hasta el 102-71 final.