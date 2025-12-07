Willy Hernangómez: "Estoy encantado de cómo me están apretando en los entrenamientos"

El Barça sacó una gran victoria en el Palau Blaugrana ante el MoraBanc Andorra y suma su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones y en cinco partidos con Xavi Pascual. El conjunto azulgrana superó la línea de los 100 puntos, con una gran actuación de Joel Parra, máximo anotador y reboteador del encuentro. También destacaron Kevin Punter y Willy Hernangómez.

Este último atendió los micrófonos de 'SPORT' para valorar el buen momento que pasa el equipo y cómo está buscando su mejor versión a nivel individual. "Un partido colectivamente muy bueno, todos hemos sabido aportar lo mejor de nosotros, ayudarnos. Hemos seguido el plan de partido de Xavi (Pascual) y los demás entrenadores y creo que ha sido una semana muy buena para nosotros", aseguró.

Willy Hernangómez, durante el duelo ante el MoraBanc Andorra / Marta Perez

"A nivel individual estoy muy contento, aprendiendo muchísimas cosas cada día, intentando darlo todo en cada entrenamiento para mejorar. Sé las cosas que tengo que mejorar, lo mucho que me queda, y estoy encantado de cómo me están apretando en cada entrenamiento para mejorar y llegar a ser el mejor jugador que pueda ser", comentó.

"Habrá días que juegue menos o más, pero lo importante es que estemos consiguiendo victorias como lo estamos haciendo, estar siempre preparados, siempre positivos. Estamos creciendo mucho como equipo y tenemos que seguir trabajando muy duro. Esta semana hemos entrenado desde el domingo todos los días y es el único camino: el trabajo, la disciplina y la confianza entre nosotros".

"Estamos intentando seguir la filosofía de Xavi (Pascual), trabajando súper duro y entrenando muy bien. Estamos compitiendo en cada entrenamiento, creciendo, tenemos mucha estructura. Cuando se trabaja bien y se tiene esa constancia y disciplina, al final van a llegar los resultados. Eso sí, siendo conscientes de que es muy difícil y de que nos queda mucho por mejorar. El camino es el que estamos haciendo, el del trabajo".