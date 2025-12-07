Xavi Pascual: "Defensivamente, estamos lejos del nivel si queremos ganar títulos"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, celebró la contundente victoria de su equipo ante el Morabanc Andorra en el Palau Blaugrana (102-71) y destacó que el conjunto azulgrana estuvo "sólido" en defensa durante los 40 minutos, cerrando con dos triunfos "una buena semana".

"Trabajamos duro cada día y tácticamente intentamos estar preparados para cada partido. Cada partido es diferente y el camino es muy largo; todavía nos quedan muchísimas cosas por mejorar", subrayó el técnico azulgrana en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Pese a la diferencia final, Pascual reconoció que a su equipo le costó entrar en el partido, especialmente en el plano ofensivo, y destacó la mejoría tras el paso por vestuarios, reflejada en el parcial de 35-21 en el tercer cuarto.

No obstante, el preparador catalán quiso moderar la euforia y recordó que el camino "es muy largo" y que todavía les queda "muchísimo por mejorar", por lo que deben seguir trabajando "duro cada día", tanto física como tácticamente, si quieren aspirar a "ganar algo importante. "Defensivamente, estamos lejos del nivel que tenemos que dar si queremos ganar títulos".

Finalmente, Pascual destacó la actuación del ala-pívot Joel Parra, que ante el equipo del Principado firmó 24 puntos, superando su récord en la ACB. El técnico elogió "su trabajo" en los entrenamientos y amplió el reconocimiento a otros jugadores.

"Otros jugadores también entrenan muy bien, quizás no les salieron las cosas, pero en general todo el equipo entrena bien y es cuestión de días. Cada jugador tendrá su momento y su protagonismo, y siempre es positivo cuando están en la pista", afirmó.