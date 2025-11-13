El emotivo detalle de la plantilla del Barça con Óscar Orellana

El Barça despertó este jueves con el agradable recuerdo de la sexta victoria de la temporada en la Euroliga. El conjunto azulgrana se impuso al Bayern Múnich por un ajustado 74-75 en un partido igualado e intenso, tal y como muestra el marcador, decantado por un error desde el tiro libre de Spencer Dinwiddie.

El americano, que cuajó un gran partido contra el conjunto catalán (17 puntos), falló desde la línea del 4,60 un lanzamiento que hubiese mandado el partido a la prórroga. Quedaba algo más de un segundo, y tras su error, no hubo tiempo para un tiro más por parte del conjunto bávaro.

Orellana estuvo al mando del equipo

La alegría en el roster azulgrana fue total, pero el triunfo fue todavía más especial para un Óscar Orellana que no pudo tener un mejor debut posible en la Euroliga. Logró aislar al equipo de todo el ruido que le envuelve tras la destitución de Joan Peñarroya, y lo cierto es que el Barça cuajó una de las mejores primeras partes de toda la temporada, encajando únicamente 32 puntos en los 20 minutos iniciales.

Óscar Orellana, en el partido de Euroliga ante el Bayern / EFE

No pudo mantener esa solidez en la segunda parte el cuadro azulgrana, y poco faltó para que el Bayern confirmase su remontada. Pero Dindwiddie falló, y el Barça vuelve a la capital catalana a tan solo dos victorias de diferencia del líder de la competición. Queda claro que el gran agujero negro del Barça este inicio de curso, ha sido el pobre desempeño en una ACB en la que han perdido cuatro de los primeros seis partidos.

Un hombre de club

Orellana, miembro del staff de Peñarroya y con más de dos décadas trabajando para el club, asumió el banquillo del equipo de manera interina. En principio, se contaba con él únicamente para el partido en tierras bávaras, confiando en una rápida resolución en la contratación de Xavi Pascual. Pero tal y como explicó 'SPORT' en las últimas horas, el técnico de Gavá está deshojando la margarita y en la noche del miércoles todavía no tenía clara su decisión.

Ante ese escenario, y a no ser que haya una resolución temprana durante la mañana del jueves, todo apunta a que Orellana volverá a dirigir al equipo mañana viernes, en el partido de Euroliga que enfrentará a Barça y Virtus en el Palau Blaugrana a partir de las 20:30 horas (CET).

El detalle de la plantilla con Orellana

Por si acaso era el último partido, y de la mano de un Tomas Satoransky que brilló en Múnich, la plantilla del Barça quiso tener un gesto y un bonito detalle con Orellana tras superar al Bayern. Ya una vez en vestuarios, tras el comentario del entrenador congratulando al equipo y después de la típica 'piña', el capitán del equipo hizo entrega al entrenador de un balón de la Euroliga firmado por todos los integrantes del equipo. Un bonito y emotivo detalle que nunca olvidará un Orellana que, al igual que el resto del staff, está a expensas de conocer si sigue con el nuevo entrenador.

Orellana ha trabajado en los últimos años en los staff de Sito Alonso, Svetislav Pesic, Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau y Joan Peñarroya. Además, se trata de un hombre de la casa, que entró al club hace más de dos décadas y que ha ido progresando hasta obtener el merecido premio de entrenar al primer equipo. Quedará por ver si ante la Virtus, el bueno de Orellana busca su segundo triunfo histórico en la Euroliga.