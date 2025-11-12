Papeleta salvada en Múnich: ahora falta la respuesta de Pascual

El Barça logró aislarse de todo el ruido que rodea al equipo tras la destitución de Joan Peñarroya y asaltó el SAP Garden de Múnich para apuntarse el sexto triunfo de la temporada en la Euroliga.

Bajo la batuta de Óscar Orellana (me alegro mucho por él), el conjunto azulgrana derrotó por la mínima (74-75) en un partido de dos caras en el que el Barça ilusionó e incluso 'emocionó' con su defensa en la primera mitad, encajando 32 puntos en los 20 minutos iniciales.

Óscar Orellana dirigió al Barça en Múnich / EFE

Una 'rara avis' tras los ridículos primeros periodos ante UCAM Murcia y Real Madrid, en el que la pobre defensa azulgrana encajó 34 tantos, y en el bochornoso partido en Fontajau, recibiendo 30 puntos en el último partido de Peñarroya.

De más a menos

Si el Barça hubiese mantenido ese nivel y esa intensidad en la segunda parte, el equipo catalán se hubiese apuntado uno de los triunfos más brillantes del curso. Tocó sufrir, y el Bayern tuvo varios tiros para apuntarse la victoria. Se impusieron los alemanes en el rebote (35-27) en una diferencia marcada por el ofensivo, en el que los bávaros se anotaron siete capturas más que los azulgranas (13-6).

Pero en un momento de resistencia y transición como el que vive actualmente el Barça de basket, poco importa la forma en como se sigue engrosando el casillero de victorias de una Euroliga en la que el Barça, más o menos va cumpliendo, y en la que tan solo está a partidos de diferencia del mejor balance de la competición, a manos del Hapoel Tel Aviv (8-2).

¿Y Pascual?

Con el partido superado, el Barça pasa la noche del miércoles en Múnich y llegará a la capital catalana el jueves a la hora de comer. Por 'timmings' y por el bien y la salud de los periodistas que llevan cuatro-cinco días pasando por casa solo para dormir y ducharse, estaría genial que Xavi Pascual deshojase la margarita para decidir si decide regresar al club que le encumbró como entrenador para tratar de rescatarlo, o si bien decide esperar una oportunidad en el viejo continente para ponerse a entrenar, de nuevo, lejos de Barcelona.

Xavi Pascual, el mejor posicionado para el banquillo del Barça / Georgia Panagopoulou

Un apunte. Si algo ha demostrado Joan Laporta durante esta segunda etapa al frente del club, es que tiene memoria y que no olvida ciertos episodios. Tras el segundo 'vacile' de Nico Williams al club catalán y su llegada frustrada a Barcelona, queda claro que el jugador del Athletic Club tiene las puertas cerradas del conjunto azulgrana prácticamente de por vida.

El Barça de basket vive uno de los momentos más delicados de su casi centenaria historia, y tanto Laporta como todo el staff únicamente han tenido ojos para cerrar el regreso de un Pascual que, de manera muy lícita, puede rechazar la propuesta. Algo, que podría hacer que el tren del Barça no vuelva a pasar por su estación en el futuro.