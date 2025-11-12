Un Barça de dos caras sale victorioso de Múnich

De más a menos y pidiendo la hora, pero el Barça se apuntó en Múnich la sexta victoria continental de la temporada tras superar al Bayern por un ajustado 74-75. El equipo jugó unos muy buenos 20 minutos iniciales, pero la segunda parte fue mala y los bávaros estuvieron a punto de darle la vuelta al marcador. Tomas Satoransky brilló y fue el mejor del conjunto catalán gracias a sus 13 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias y dos robos para 22 créditos de valoración.

Bayern Múnich - Barcelona (baloncesto, Euroliga), 12/11/2025 EUROLIGA BAY 74 75 FCB Alineaciones BAYERN MÚNICH, 74 (15+17+25+17): Dinwiddie (17), Obst (3), Lucic (8), Da Silva (17), Mike (2) -equipo inicial-, Gabriel (-), Jessup (6), Jovic (9), Giffey (4), Rathan-Mayes (8) y McCormack (-). BARÇA, 75 (20+23+18+14): Punter (4), Satoransky (13), Parra (5), Shengelia (10), Vesely (9) -equipo inicial-, Hernangómez (10), Clyburn (12), Marcos (-), Laprovittola (9), Norris (-), Brizuela (3) y Cale (-).

El paso adelante del Barça en la primera mitad fue más que evidente. Los 32 puntos encajados con los que se marcharon al descanso los de Óscar Orellana hablan por sí solos tras haber encajado 34, 34 y 30 en los primeros cuartos de los tres compromisos previos al jugado en tierras bávaras.

Un Barça que, tras la igualdad vivida en el primer periodo (15-20) gracias al acierto del exNBA Spencer Dinwiddie, puso la directa en el arranque del segundo para apuntarse un parcial de 4-11 y elevar la distancia por encima de los 10 tantos (19-31).

Un Barça sólido y coral

Tras su pobre partido en Girona, Will Clyburn arrancó desde el banquillo, pero estuvo realmente efectivo en ataque. El Barça parecía otro en defensa, y en ataque, casi que se olvidaba de los triples para castigar en el lanzamiento de dos puntos. Fue una primera parte coral, con un equipo muy serio y generoso (10 asistencias), y que tuvo solidez para marcharse a vestuarios con 11 tantos de ventaja (32-43).

Óscar Orellana dirigió al Barça en Múnich / EFE

Mal arranque de segunda parte

No acabó de sentarle bien el descanso al Barça. Volvieron algunos de los males del pasado, con algunos balances defensivos pobres, y con un Oscar da Silva castigando a su exequipo. Tras dos libres de un errático Kevin Punter, el Bayern apretó el acelerador para empatar el choque a 52. Tocaba resistir y recuperar la solidez, y el Barça se agarró al talento de Nico Laprovittola para entrar al último cuarto manteniendo la iniciativa en el electrónico (57-61).

La aparición de Obst

Tornike Shengelia lograba mantener al Barça por delante, pero el Bayern castigaba muchísimo en el rebote ofensivo, con un Da Silva que se estaba hinchando bajo aro. Se estaba empezando a complicar el asunto en el Sap Garden, y tras el primer triple del encuentro de Andreas Obst, Orellana detuvo el partido a falta de dos minutos para la bocina final (73-74).

El conjunto catalán estaba espeso y prácticamente pidiendo la hora. Obst tuvo dos triples para poner por delante al Bayern, pero le falló la puntería al cañonero alemán. Clyburn se dejó un tiro libre, lo mismo que Dinwiddie a falta de un segundo, con el que hubiese mandado el partido a la prórroga. Tras un final agónico, el Barça regresó a casa con el sexto triunfo de la temporada en Euroliga.