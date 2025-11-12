El escollo que hace dudar a Pascual para aceptar la oferta del Barça

El regreso de Xavi Pascual al Barça para arrancar su segunda etapa al frente del equipo azulgrana está tardando en producirse más de lo esperado y querido por ambas partes. El técnico de Gavá y su representante, David Carro, están valorando la propuesta del equipo catalán, pero por el momento no dan luz verde a la propuesta.

Una oferta que tanto Pascual como su entorno tienen desde el pasado lunes, tras una jornada de mucho trabajo en la que se avanzó la operación a un ritmo vertiginoso. Prácticamente quedaron pendientes los flecos del contrato, pero el de Gavá ya tenía una propuesta prácticamente definitiva sobre la mesa.

El martes se mantuvieron los contactos de manera telefónica, con Pascual y Carro viviendo la jornada desde Castelldefels, mientras que en la capital catalana se llevaba a cabo una comida entre el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, un Jordi Trias que se incorporó a la estructura de la sección hace pocas semanas, y Manel Del Río, CEO del club azulgrana. Su presencia se entiende dentro de esas funciones que tiene a la hora de validar todas las firmas, renovaciones y acuerdos del club.

Charla de Cubells a la plantilla del Barça de baloncesto antes del entreno / FC BARCELONA

La jornada del miércoles ha seguido siendo de espera, con un equipo que se encuentra en Múnich para disputar partido de Euroliga ante el Bayern. En Alemania se encuentra Mario Bruno Fernández acompañado a la expedición azulgrana, mientras que Juan Carlos Navarro y Josep Cubells se quedaron en Barcelona a la espera de la respuesta definitiva de Pascual.

Las dudas de Pascual

Una contestación que está tardando más de lo previsto debido a los refuerzos que pide Pascual para aceptar el cargo. El Barça le ha asegurado a su principal candidato que recurrirán al mercado para apuntalar la plantilla. Ahora bien, el club azulgrana le ha explicado a Pascual que, a día de hoy, y sin que estén en la regla del 1:1, no pueden acometer ningún fichaje.

Satoransky es el único jugador de la actual plantilla que ha sido entrenado por Xavi Pascual / ACB PHOTO - MARIANO POZO

Es decir, en el corto plazo, si el técnico catalán acepta la propuesta del Barça, sabe que tendría que tirar con los jugadores que hay hasta que la salud económica del club mejore, algo previsto para los próximos meses.

Confianza del técnico en el Barça

El asunto, pues, se vuelve en una cuestión de confianza de Pascual en un club que le ha prometido esos refuerzos que necesita la presente campaña, y que también le asegura mayor margen de maniobra a partir del próximo verano, momento en el que la sección liberará una importante masa salarial ante el fin de algunos contratos importantes.

Un Pascual que desde el primer momento ha sido la única opción del Barça, pese a que al club azulgrana han llegado muchos ofrecimientos de otros técnicos, y al que ahora se le pide confianza para que acepte la oferta y cerrar así su regreso al equipo.