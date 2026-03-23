¡El Partizan de Peñarroya quiere a Vesely en verano!

La más que posible revolución en los pívots del Barça no es moco de pavo. Es por eso que ya empiezan a sonar posibles destinos para los actuales '5' del Barça, y uno de ellos es Jan Vesely. El jugador checo, que probablemente sea el que mayor nivel esté dando en esa posición, podría abandonar el club azulgrana este mismo verano para irse a otro equipo de la Euroliga.

Ese no es otro que el Partizan de Joan Peñarroya. Según la información del periodista Matteo Andreani, los serbios buscan un perfil experimentado que pueda ayudar en la rotación y conozca bien el entorno. Además, Vesely finaliza contrato esta temporada con el Barça y no está nada clara su renovación, teniendo en cuenta la edad y el historial de lesiones.

Debe tenerse en cuenta que Jan Vesely ya formó parte del Partizan de Belgrado en un pasado. Un pasado lejano, incluso antes de su desembarco en la NBA. Fue concretamente entre los años 2008 y 2011, al inicio de su carrera. Su buen rendimiento le permitió tener una gran oportunidad en Estados Unidos, siendo elegido como número seis del Draft por los Washington Wizards.

Jan Vesely, en un partido con el Barça / EFE

La jugada no salió como se esperaba, promediando 3,2 puntos y 3,4 rebotes en Washington, y probó suerte en los Denver Nuggets, donde mejoró algo más sus números, pero no lo suficiente para ganarse la confianza de otra franquicia. En 2017 regresó al Viejo Continente para unirse al Fenerbahçe, donde estuvo cinco temporadas, y finalmente aterrizar en Barcelona.

Este es el cuarto curso de Vesely en el Barça y su rendimiento ha ido a la baja. Llegó a la Ciudad Condal en uno de los mejores momentos de su carrera y llegó a promediar cerca de 10 puntos por partido en todas las competiciones, además de una gran contribución rebotadora. Sin embargo, sus 35 años (36 en abril) ya pesan y ya no tiene la continuidad necesaria para cargar en sus hombros el juego interior.

Jan Vesely ya trabajó con Joan Peñarroya en el Barça / FCB

El checo es del gusto de Joan Peñarroya, con el que ya trabajó en el Barça, y encaja en los planes de Partizan para dar un paso adelante la próxima temporada. Además, los nombres que suenan para llegar en la zona de pívot dejarían en un segundo o tercer plano al veterano '5'. Quizá sea el momento de hacer una revolución de arriba a abajo.

Los posibles pívots que llegan en verano

Tanto Moses Wright como Josh Nebo están bien encarrilados para formar parte del Barça la próxima temporada. Seguramente sean los dos movimientos más probables, a la espera de poder luchar por un base que lidere al equipo y el cambio generacional. Tomas Satoransky ya se acerca también a los 35 años y Nico Laprovittola podría también abandonar el club en verano.

"En cuanto a fichajes, no habrá fichajes y tiraremos con lo que tenemos y a partir de ahora no hablaré más del tema. Todos estos días no paran de salir nombres y tenemos que centrarnos en esta temporada", comentaba Xavi Pascual, como es evidente siendo el entrenador del equipo. Sin embargo, que suenen tantos nombres en el mes de marzo es un indicativo de que el presente no es muy ilusionante.