¿Cuánto dinero deja de ganar el Barça por la eliminación en la Euroliga?

La prematura eliminación en la Euroliga por parte del Barça tendrá, lógicamente, consecuencias económicas. Tras terminar la fase regular en novena posición y no acceder finalmente al Playoff a través del Play-In, el premio monetario que percibirá el conjunto azulgrana por parte de la competición será inferior a lo previsto.

En una información aportada por el 'SDNA', el medio griego desvela la cantidad económica que percibirán los 20 equipos participantes en la Euroliga. De entrada, el 17º, 18º, 19º y vigésimo clasificado no reciben premio por sus méritos clasificatorios.

A partir de ahí, París Basket (16º, 150.000€), Partizán (15º, 225.000€), Olimpia Milano (14º 300.000€), Bayern (13º 375.000 €), Maccabi (12º, 450.000€) y Dubai (11º 525.000€) son los primeros equipos entre la cola de la clasificación y el Play-In que sí que se llevan un premio económico.

La cifra que recibe el Barça tras haber terminado noveno la Euroliga

Estrella Roja, como décimo clasificado, se lleva 600.000 euros. Y el siguiente equipo que aparece en la lista es el Barça, noveno clasificado, que percibirá 675.000 euros.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / EFE

A partir de ahí, una clasificación final, del quinto al octavo lugar, una vez que terminen los playoffs, entre los cuatro equipos que no logren el pase a la Final Four. El mejor clasificado recibirá 1,2 millones de euros, y el octavo llegará a los 750.000€.

El campeón se lleva casi dos 'kilos' y medio

Por su parte, el campeón de la Euroliga se llevará 2,4 millones de euros, el finalista 2,1, y el tercer y cuarto clasificado recibirán, respectivamente, 1,8 y 1,5 millones de euros.

Jasikevicius se proclamó campeón de la Euroliga con Fenerbahçe / Twitter: @FBBasketbol

Quedará por ver qué criterios establecen con los dos perdedores de las semifinales, ya que este curso no se disputará el habitual partido para decidir el tercer y cuarto clasificado horas antes de la gran final por el título.

Un Barça que, además de esos 675.000 euros, se llevará casi 363.000 euros adicionales por haber cumplido con la normativa del Fair Play económico impuesto por la Euroliga esta temporada.