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EUROLIGA

Así queda el cuadro de los playoffs de la Euroliga: cruces y rivales de Real Madrid y Valencia

Consulta cómo está el cuadro final de la Euroliga antes del último partido del Play-In, con los cruces de Real Madrid y Valencia y su camino hacia la final

Así queda el cuadro de la Euroliga en el play-off

Así queda el cuadro de la Euroliga en el play-off / Marc Creus

Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Llega la hora de la verdad en la Euroliga 2025/26. Una vez cerrado el telón del Play-In, la competición continental ha repartido los dos últimos billetes en juego para las rondas eliminatorias, donde los ocho participantes buscarán superar sus cruces hasta llegar a la Final Four de Atenas.

La disputa de la fase regular permitió conocer la identidad de seis de los ocho integrantes de los playoffs, mientras que las dos plazas restantes quedaron definidas tras la disputa del Play-In. El primer equipo clasificado a través de esta fase previa fue Panathinaikos, que se impuso con contundencia ante el Mónaco y medirá sus fuerzas en los playoffs ante el Valencia Basket.

A pesar de caer en el primer partido, el Mónaco tuvo una nueva oportunidad de acceder a los playoffs contra el Barça, el vencedor del Play-In B. Los monegascos dominaron en todo momento la eliminatoria ante un conjunto azulgrana que, pese a intentarlo hasta el final, se quedó sin el último billete hacia la fase previa.

Kevin Punter defiende a Matthew Strazel

Kevin Punter defiende a Matthew Strazel / FCB

No debieron disputar rondas previas ni Real Madrid ni Valencia, que clasificaron directamente para los playoffs tras una buena fase regular. Los dos equipos españoles, por lo tanto, pudieron permitirse el lujo de ponen el foco en sus respectivas eliminatorias de cuartos de final, donde ambos parten como grandes candidatos para levantar el título en esta edición.

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Tavares, en una acción del encuentro ante el Valencia Basket / MAD

Así queda el cuadro de la Euroliga 2025/26

Así queda el cuadro de la Euroliga en el play-off

Así queda el cuadro de la Euroliga en el play-off / Marc Creus

El calendario de los playoffs de la Euroliga 2025/26

Olympiacos (1) vs Mónaco (8)

  • Primer partido: martes 28 de abril a las 20:00 horas (CEST) en Atenas
  • Segundo partido: jueves 30 de abril a las 20:00 horas (CEST) en Atenas
  • Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 19:45 horas (CEST) en Mónaco
  • Cuarto partido (si es necesario): viernes 8 de mayo a las 19:30 horas (CEST) en Mónaco
  • Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Atenas

Valencia (2) vs Panathinaikos (7)

  • Primer partido: martes 28 de abril a las 20:45 horas (CEST) en Valencia
  • Segundo partido: jueves 30 de abril a las 20:45 horas (CEST) en Valencia
  • Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas (CEST) en Atenas
  • Cuarto partido (si es necesario): miércoles 8 de mayo a las 20:15 horas (CEST) en Atenas
  • Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Valencia

Real Madrid (3) vs Hapoel Tel Aviv (6)

  • Primer partido: miércoles 29 de abril a las 20:45 horas (CEST) en Madrid
  • Segundo partido: viernes 1 de mayo a las 20:45 horas (CEST) en Madrid
  • Tercer partido: martes 5 de mayo a las 18:00 horas (CEST) en Sofía
  • Cuarto partido (si es necesario): jueves 7 de mayo a las 20:00 horas (CEST) en Sofía
  • Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Madrid

Fenerbahçe (4) vs Zalgiris (5)

  • Primer partido: martes 28 de abril a las 18:45 horas (CEST) en Estambul
  • Segundo partido: jueves 30 de abril a las 18:45 horas (CEST) en Estambul
  • Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas (CEST) en Kaunas
  • Cuarto partido (si es necesario): viernes 8 de mayo a las 19:00 horas (CEST) en Kaunas
  • Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Estambul

Desde SPORT te contamos todas las novedades respecto a la Euroliga 2025/26, con todos los cruces, partidos y crónicas de los encuentros.

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