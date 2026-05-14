El debate que plantea Juani Marcos en el Barça tras su mejor partido de azulgrana

El Barça sigue a gran ritmo en la Liga Endesa. El conjunto azulgrana solventó con victoria la visita al colista, un Covirán Granada al que superó por un ajustado 98-101 y que certificó el descenso de categoría de los andaluces. Xavi Pascual y sus jugadores se apuntaron el cuarto triunfo liguero consecutivo, algo que les permitió adelantar al Valencia Basket en la tercera posición de la tabla.

Los taronja, que anoche certificaron su clasificación para la Final Four de la Euroliga tras acabar con el Panathinaikos, son rivales del Barça en la jornada 33 de la ACB. Un partido que se debía disputar el próximo sábado pero que ha quedado aplazado finalmente al domingo 31 de mayo a las 19h (CEST), ya que en la fecha original, el Valencia Basket estará en la final a cuatro europea.

Jean Montero, eufórico tras lograr el pase a la Final Four de Euroliga / Twitter: @valenciabasket

La próxima cita del Barça es este domingo (20h CEST), en una exigente visita al Santiago Martín de Tenerife para medirse a La Laguna. Un encuentro al que Juani Marcos llegará en plena confianza después de haber jugado su mejor partido con la elástica azulgrana.

Juani Marcos firmó su máxima anotación con el Barça

El de Rosario firmó 16 puntos ante Granada, su máxima anotación de la temporada entre Liga Endesa y Euroliga que complementó con tres asistencias y dos recuperaciones. Logró 14 créditos de valoración, su segunda marca más alta del curso tras los 15 conseguidos en Zaragoza, y su concurso fue clave para evitar un tropiezo azulgrana que hubiese sido del todo inesperado.

Las palabras de Juani tras la victoria en Granada

"Me siento muy bien, con Juan (Núñez) estamos aprovechando la oportunidad y los minutos los dos. Estamos muy contentos con nuestra situación, de disfrutar, de jugar minutos, y es muy positivo para los dos, nos vamos sintiendo más cómodos, agarrando más confianza con el equipo y es algo muy positivo, porque en el tramo final necesitamos de todos y se nos está dando bien", comentó el director de juego azulgrana tras el partido en declaraciones recogidas por el club.

Juani Marcos, ante Covirán Granada / ACB Photo - Álex Cámara

El Barça recuperó a Juani Marcos el pasado verano abonando un traspaso al Bàsquet Girona. El club pensó en él para complementar la posición de base, y partir, de entrada, como el tercer jugador en el '1'. Pero la lesión de Juan Núñez, que le ha mantenido inactivo prácticamente durante toda la temporada, y algunos problemas físicos de Tomas Satoransky, han hecho que muchas veces haya tenido que ejercer como primer base en alguno de los escenarios más exigentes del continente.

Con contrato con el Barça un año más

El argentino firmó por el Barça hasta 2027, misma fecha en la que también termina su vinculación Núñez. Satoransky acaba contrato a finales de la presente campaña y no hay propuesta de renovación por parte del club azulgrana, y en el horizonte, la más que probable llegada de Mike James a Barcelona si Pascual sigue en el equipo más allá del próximo verano, y un segundo base que llegará para elevar el nivel de la posición de '1', con perfiles como los de David DeJulius (UCAM Murcia) o Nick Weiler-Babb (Anadolu Efes) sobre la mesa de la secretaría azulgrana.

Juani Marcos, en un partido con el Barça / AFP vía Europa Press

Quedará por ver como avanza la situación, pero se anticipa algo de 'overbooking' en la posición de base en el Barça de cara a la próxima temporada. Darío Brizuela y Kevin Punter quedan como escoltas, y puede haber una vacante en la posición de '2' ante la salida de Nico Laprovittola. En todo caso, Juani Marcos intentará seguir dando su mejor versión para ayudar al equipo en este desafío final como es el play-off de la Liga Endesa, para ser cada día un poco más importante en el roster azulgrana.