Fin a la era Hernangómez en la Euroliga

No está siendo el año de los Hernangómez. La victoria de Valencia Basket ante Panathinaikos deja a los hermanos fuera de la Final Four desde que ambos pisaran territorio europeo. Aunque esta estadística la ha sostenido únicamente Juancho, que había llegado con Panathinaikos al último fin de semana de Euroliga en todas las ocasiones, esta vez ni los griegos ni el Barça estarán en Atenas.

Tanto Willy como Juancho decidieron probar suerte en Europa en el año 2023. El mayor de los hermanos inició una etapa ilusionante en el Barça de basket, que acabó convirtiéndose en una total decepción. De hecho, lo más probable es que el pívot culé abandone el club sin haber disputado ni una sola Final Four de la Euroliga. Una triste realidad.

Juancho Hernangómez, durante la eliminatoria ante Valencia / MA Montesinos

Algo mejor le ha ido al pequeño, que levantó el título en su primer año en Grecia tras vencer al Real Madrid en la final, y llegó a la Final Four en la pasada edición. La espectacular remontada de Valencia Basket corta la buena dinámica que tenía Panathinaikos en Europa, y también en consecuencia la de Juancho, que en el partido decisivo acabó con cinco puntos y seis rebotes.

A diferencia de Willy, Juancho todavía tiene un año de contrato en Grecia. Aunque su temporada no ha sido tan excepcional como la anterior, sigue siendo una pieza importante para Ataman y no está planeado que salga este verano. No corre la misma suerte su hermano mayor, que dejará el Barça después de que finalice su contrato en el mes de junio.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Álex Cámara

La derrota de Panathinaikos coincidió con la victoria del Barça en Granada tras un buen partido de Willy Hernangómez. El español encadena varios encuentros a buen nivel y fue clave para los de Xavi Pascual (18 puntos y cinco rebotes). "Hay interés de equipos, pero ahora me centro en conseguir la ACB", reconoció hace pocos días a 'SPORT'.

Los últimos pasos de Willy en el Barça

El rendimiento de Willy en Euroliga ha sido de 5,6 puntos y 3,8 rebotes por partido. Unos números que mejoran en ACB, donde también goza de más minutos (8,7 puntos y 4,2 rebotes). El jugador, como bien comentó, está centrado en acabar bien la temporada con el Barça de basket e intentar conquistar el título de Liga Endesa.

Esta temporada ha sido el momento más crítico para los Hernangómez, que no han acabado de consolidarse ni de ser decisivos en el panorama europeo. Llegaron de la NBA con la ilusión de ser determinantes en sus plantillas y conquistar títulos de gran calibre. No ha sido así. El próximo destino de Willy es una incógnita, pero mucho tendrán que cambiar las cosas para que su huella en Europa pase a la historia.